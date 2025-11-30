İlginizi Çekebilir

Akdeniz ilçesinde gıda ürünü satan işletmeler denetlendi

MERSİN - Mersin'in Akdeniz ilçesinde gıda ürünü satılan işletmelerde zabıta ekipleri tarafından denetim yapıldı.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, zabıta ekipleri, ilçede gıda satışı yapılan iş yerlerini inceledi.

Hijyen kurallarına uyumu ve ekipmanların durumunu denetleyen ekipler, ürünlerin son kullanma tarihini kontrol etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, vatandaşların sağlıklı koşullarda üretilmiş gıdaya ulaşmasını sağlamak için denetimlerin süreceğini belirtti.



