Akdeniz ilçesinde kaldırım ve yol işgali yapan işletmelere para cezası verildi

MERSİN - Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde zabıta ekiplerince kaldırım ve yol işgali yapan 5 işletmeye 8 bin 700 lira ceza uygulandı.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, zabıta ekipleri ilçede kaldırım ve yol işgaline yönelik denet yaptı.

Denetimde, kaldırım ve yol işgaline neden olan duba, masa, sandalye ve reklam levhaları toplandı.

Kurallara uymayan, kaldırım ve yol işgali yapan 5 işletmeye 8 bin 700 lira ceza verildi.

Çalışma kapsamında açıkta satış yaptığı belirlenen pastanelere de yasal işlem uygulandı.

Denetimde, Zeytinlibahçe Caddesi'ndeki bir işletme önünde uzun süredir kaldırılmayan hurda araçlar zabıta tarafından bulundukları yerden alındı, kaldırılan her araç için işletmeye 9 bin 440 lira ceza kesildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini belirterek, "İlçemizin en yoğun kullanılan ana caddelerinde yaya ve araç trafiğinin güvenli, düzenli ve akıcı bir şekilde sağlanması önceliğimizdir. Bu kapsamda Mersin Büyükşehir Belediyemizle koordineli olarak denetimlerimizi sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.​​​​​​​​​​​​​​



