İlginizi Çekebilir

Isparta'da sis etkili oldu
Burdur'da yaralı halde bulunan vaşak, tedavi altına alındı
Porsuk Çayı'nda cesedi bulunan öğretmenin cenazesi Mersin'de defnedildi
Osmaniye'de özel spor tesisleri denetlendi
ŞOK Marketler pestisit kontrolü için laboratuvar kurdu
Türk Ticaret Bankası'nın Antalya şubesi hizmete açıldı
Akdeniz ilçesinde onkoloji hastalarına ve engellilere psikolojik destek veriliyor
Hatay'da ambulans uçak 6 günlük bebek için havalandı
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu muhtarlarla görüştü
Antalya'da Yeşilay danışanları sanatla rehabilite ediliyor

Akdeniz ilçesinde onkoloji hastalarına ve engellilere psikolojik destek veriliyor

Akdeniz ilçesinde onkoloji hastalarına ve engellilere psikolojik destek veriliyor

Akdeniz ilçesinde onkoloji hastalarına ve engellilere psikolojik destek veriliyor

MERSİN - Mersin'in Akdeniz ilçesinde onkoloji hastalarına ve engellilere ücretsiz psikolojik destek sağlanıyor.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünde görevli uzmanlar, onkoloji hastaları ve engelli bireyleri evlerinde ziyaret ediyor.

Psikolojik destekle ihtiyaç sahibi bireylerin kaygı ve stresle baş etme becerilerinin geliştirilmesine, depresif belirtilerin azaltılmasına ve öz güvenin desteklenmesi katkı sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen uzman psikolog Günay Duygu Ateş, fiziksel hastalıklar ve engelliliğin bireylerin hayatında ciddi değişimlere yol açabildiğini belirtti.

Bu süreçte yaşanan belirsizliğin, kaygının ve stresin, ruhsal dayanıklılığı olumsuz etkilediğini ifade eden Ateş, şunları kaydetti:

"Bizler bireysel görüşmelerle, danışanlarımızın duygusal dayanıklılığını güçlendirmeyi, hastalık ve engellilik sürecine uyumlarını desteklemeyi ve yaşam kalitelerini artırmayı hedefliyoruz. Psikolojik destek, tedavi sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır." ​​​​​​​



Yurt Dünya 24.12.2025 17:49:07 0
Anahtar Kelimeler: akdeniz ilçesinde onkoloji hastalarına ve engellilere psikolojik destek veriliyor

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

Ela de Bebek Yasaşın
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tekno-feodalizm

İlginizi Çekebilir

1

Isparta'da sis etkili oldu

2

Burdur'da yaralı halde bulunan vaşak, tedavi altına alındı

3

Porsuk Çayı'nda cesedi bulunan öğretmenin cenazesi Mersin'de defnedildi

4

Osmaniye'de özel spor tesisleri denetlendi

5

ŞOK Marketler pestisit kontrolü için laboratuvar kurdu

6

Türk Ticaret Bankası'nın Antalya şubesi hizmete açıldı

7

Akdeniz ilçesinde onkoloji hastalarına ve engellilere psikolojik destek veriliyor

8

Hatay'da ambulans uçak 6 günlük bebek için havalandı

9

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu muhtarlarla görüştü

10

Antalya'da Yeşilay danışanları sanatla rehabilite ediliyor