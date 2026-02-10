İlginizi Çekebilir

Akdeniz ilçesinde peyzajda kullanılan süs bitkileri belediyenin seralarında üretiliyor

Akdeniz ilçesinde peyzajda kullanılan süs bitkileri belediyenin seralarında üretiliyor

Akdeniz ilçesinde peyzajda kullanılan süs bitkileri belediyenin seralarında üretiliyor

MERSİN - Mersin'in Akdeniz ilçesinde belediye tarafından kurulan seralarda peyzaj çalışmaları için süs bitkisi üretimi yapılıyor.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğünce peyzaj düzenlemelerinde kullanılacak süs bitkileri yetiştirilmesi için seralar oluşturuldu.

Seralarda uzman görevliler tarafından yetiştirilen bitkiler, park ve yeşil alanları süslüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, süs bitkisi üretiminde hem çevreci hem de ekonomik model oluşturduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İlçemizdeki süs bitkilerini artık büyük oranda kendi seralarımızda üretiyoruz. Bu sayede hem maliyetleri düşürüyor hem de sürdürülebilir bir üretim modeli oluşturuyoruz. Önümüzdeki süreçte bitki çeşitliliğimizi artırarak Akdeniz'in dört bir yanında daha yeşil, estetik ve yaşanabilir alanlar oluşturmayı hedefliyoruz."



