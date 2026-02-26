Akdeniz ilçesindeki 65 mahallede temizlik mesaisi sürüyor

İlginizi Çekebilir

MERSİN - Mersin'in Akdeniz ilçesinde 65 mahallede belediye ekiplerinin temizlik çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki 65 mahallede her gün 400 tonu aşkın çöpü topluyor.

Cadde, meydan, boş arsa ve arazilere bırakılan atıkları temizleyen ekipler, çöpleri bertaraf tesisine ulaştırıyor.

Sokak ve semt pazarlarında da temizlik çalışması yürüten ekipler, çeşitli etkinlikler sonrası oluşan çevre kirliliğine yönelik süpürme ve yıkama çalışması yapıyor.



