Akdeniz ilçesindeki parklar temizleniyor

MERSİN - Mersin'in Akdeniz ilçesinde belediye ekiplerince parklarda temizlik çalışması sürdürülüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki park ve yeşil alanlarda çevre düzenleme, çim biçme ve bakım çalışmalarına devam ediyor.

Parklardaki uzayan çimleri biçen, ağaçları budayan ekipler, banklar ve oyun gruplarında da boyama işlemi yaptı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, estetik ve yaşanabilir bir kent vizyonuyla hareket ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Baharın gelişiyle vatandaşlarımızın park ve yeşil alanlara olan ilgisi arttı. Bizler de Akdeniz Belediyesi olarak halkımızın temiz, güvenli ve estetik alanlarda nefes alabilmesi için ekiplerimizle sahadayız. Kazanlı'da tamamladığımız çalışmaları, belirlenen program dahilinde ilçemizin diğer tüm mahallelerine ve parklarına yayarak sürdürüyoruz. Amacımız, Akdeniz'in her sokağında bahar neşesini hissettirmek."​​​​​​​

