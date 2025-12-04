İlginizi Çekebilir

Mersin'de üstünden atlamaya çalıştığı zincir bariyerlere bisikleti takılan sürücü yaralandı
Burdur'un kasım ayı ihracatı yüzde 80 arttı
Akdeniz ilçesine 1081 yeni çöp konteyneri kazandırılacak
Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliğinden TARSİM'e ziyaret
IAEE MECA 2025 Konferansı Antalya'da başladı
Burdur'da üniversite öğrencilerinin hazırladığı "İstilacı Türler" sergisi açıldı
Osmaniye'de ani kalp durmalarına karşı kullanılan şok cihazı tanıtıldı
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan, üniversite hastanesinin inşaat alanını gezdi
Türkiye'nin enerji filosuna katılan iki yeni sondaj gemisi yan yana geldi
Kalp durmalarında hayat kurtaran OED cihazı tanıtıldı

Akdeniz ilçesine 1081 yeni çöp konteyneri kazandırılacak

Akdeniz ilçesine 1081 yeni çöp konteyneri kazandırılacak

Akdeniz ilçesine 1081 yeni çöp konteyneri kazandırılacak

MERSİN - Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde mahallelere 1081 yeni çöp konteyneri yerleştirilecek.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, vatandaşlara daha temiz, sağlıklı ve düzenli yaşam alanı sunmak için çalışmalar devam etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının geçen haftalarda 400 litrelik 551 çöp konteyneri hibe ettiği belediye, yeni alımlarla envanteri güçlendirildi.

Çalışma sonunda 1081 yeni konteyner, mahallelere yerleştirilmiş olacak.

Açıklamada görüşleri aktarılan Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, şu ifadeleri kullandı:

"Akdeniz, Mersin'in en yoğun nüfus hareketliliğine sahip ilçesi. Gündüz nüfusumuzun 700 bini aşması, temizlik ve çevre yönetiminde daha güçlü bir altyapı gerektiriyor. İlçemizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor, hem bakanlığımızın destekleri hem de belediyemizin öz kaynaklarıyla temizlik hizmetlerimizi güçlendiriyoruz."



Yurt Dünya 4.12.2025 18:40:35 0
Anahtar Kelimeler: akdeniz ilçesine 1081 yeni çöp konteyneri kazandırılacak

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Osmaniye Fıstığının Değeri Artıyor
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Mersin'de üstünden atlamaya çalıştığı zincir bariyerlere bisikleti takılan sürücü yaralandı

2

Burdur'un kasım ayı ihracatı yüzde 80 arttı

3

Akdeniz ilçesine 1081 yeni çöp konteyneri kazandırılacak

4

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliğinden TARSİM'e ziyaret

5

IAEE MECA 2025 Konferansı Antalya'da başladı

6

Burdur'da üniversite öğrencilerinin hazırladığı "İstilacı Türler" sergisi açıldı

7

Osmaniye'de ani kalp durmalarına karşı kullanılan şok cihazı tanıtıldı

8

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan, üniversite hastanesinin inşaat alanını gezdi

9

Türkiye'nin enerji filosuna katılan iki yeni sondaj gemisi yan yana geldi

10

Kalp durmalarında hayat kurtaran OED cihazı tanıtıldı