İlginizi Çekebilir

Antalya'da evden bir kamyon çöp çıkarıldı
Eğirdir Gölü için hazırlanan iklim uyumu projesine AB desteği
Antalya'daki iş insanları ekonomik işbirliğini değerlendirdi
TÜBİTAK BiGG ve Yeditepe Venture Stüdyosu girişimcilik için işbirliği yaptı
2026 Günlük Yemek Ücreti Ne Kadar Olacak?
Manavgat'ta "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" düzenlenecek
Osmaniye'de zabıta ekipleri marketleri denetledi
TDK Başkanı Mert, 2025 Yılının Kelimesi/Kavramı'nı değerlendirdi:
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki çocuklar için "yılbaşı" etkinliği
Yarım asırlık çoban kavalından çıkardığı nağmelerle sürüsünü kontrol ediyor

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki çocuklar için "yılbaşı" etkinliği

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki çocuklar için "yılbaşı" etkinliği

ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar için "yılbaşı" etkinliği düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Bölümü tarafından H Blok Atrium'da gerçekleştirilen etkinlikte, Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, çocuklarla bir araya geldi.

Hastane çalışanlarının ve çocukların yeni yılını kutlayan Özkan, 2026'nın daha iyi geçmesi temennisinde bulundu.

Etkinlikte hasta çocuklar, palyaço ve çizgi film kostümü giyenlerle mutlu zaman geçirdiler. Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı tarafından gerçekleştirilen konserde çocuklar gönüllerince eğlenip şarkılar söyledi.

Etkinliğe, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, başhekim yardımcıları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Dursun, hekimler ve çocuk hastalar ile aileleri katıldı.



Yurt Dünya 29.12.2025 14:21:20 0
Anahtar Kelimeler: akdeniz üniversitesi hastanesi'ndeki çocuklar için "yılbaşı" etkinliği

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

Osmaniye Büyükşehir Oluyor mu?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2025 yılına güle güle derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Antalya'da evden bir kamyon çöp çıkarıldı

2

Eğirdir Gölü için hazırlanan iklim uyumu projesine AB desteği

3

Antalya'daki iş insanları ekonomik işbirliğini değerlendirdi

4

TÜBİTAK BiGG ve Yeditepe Venture Stüdyosu girişimcilik için işbirliği yaptı

5

2026 Günlük Yemek Ücreti Ne Kadar Olacak?

6

Manavgat'ta "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" düzenlenecek

7

Osmaniye'de zabıta ekipleri marketleri denetledi

8

TDK Başkanı Mert, 2025 Yılının Kelimesi/Kavramı'nı değerlendirdi:

9

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki çocuklar için "yılbaşı" etkinliği

10

Yarım asırlık çoban kavalından çıkardığı nağmelerle sürüsünü kontrol ediyor