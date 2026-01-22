İlginizi Çekebilir

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özkan, Antalya Dayanışma Grubu ile buluştu

ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Dayanışma Grubu üyelerine üniversitenin çalışmalarını anlattı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Özkan, kent merkezindeki bir otelde düzenlenen toplantıda, grup üyeleriyle bir araya gelerek, üniversite işbirliği çalışmalarına değindi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi kapsamında 900 yataklı hastanenin temellerinin atıldığını anlatan Özkan, yoğun bakım ünitesini de güçlendirdiklerini ifade etti. Nöroloji Polikliniğinin martta devreye gireceğini belirten Özkan, yeni yapılanmalarla üniversitenin Türkiye'nin en büyük hastane komplekslerinden biri olacağını vurguladı.

Prof. Dr. Özkan, üniversitede hayata geçirilen farklı projelerden de bahsetti.

50 Megavatlık Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesinin inşasına başladıklarını aktaran Özkan, "Bu proje tamamlandığında hem Antalya'nın elektrik şebekesine destek olacağız hem de fatura yükümüzü hafifleteceğiz." ifadesini kullandı.

Antalya'nın tarım potansiyeline dikkati çeken Özkan, Aksu'daki 1100 dönümlük arazinin Tarım Teknokenti'ne dönüştürüldüğünü ve uluslararası firmalarla işbirliği içinde topraksız ve susuz tarım gibi AR-GE çalışmaları yapılacağını bildirdi.

Özkan ayrıca, hastaneye 600 araçlık yeni bir otoparkın yapılacağını ve 3 bin kişilik modern kongre merkezinin de üniversiteye kazandırılacağını kaydetti.

Toplantıya, Antalya Dayanışma Grubu Başkanı Erdal Atılgan ile grup üyeleri katıldı.



