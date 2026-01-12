Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan, "CES 2026" fuarına katıldı

İlginizi Çekebilir

ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi Rektörü ve Antalya Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan, ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen CES 2026 Fuarı'na katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Özkan, dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda teknoloji firmasının yeni nesil ürün ve çözümlerini sergilediği CES 2026 Fuarı'ndaki teknolojileri yerinde inceledi.

Özkan, fuar kapsamında, TBMM Bilim, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye'nin teknoloji, inovasyon ve girişimcilik ekosistemini uluslararası platformlarda daha etkin biçimde temsil etme hedefi, girişimlerin küresel pazarlara erişimi, teknoloji üretiminde üniversite-sanayi işbirliklerinin stratejik önemi ve girişimcilik ekosistemini destekleyecek yaklaşımlar ele alındı.

Ayrıca Özkan, Türk girişimcilerin başarılarını ve yenilikçi projelerini öne çıkaran Türk kadın girişimcilerin uluslararası ölçekteki başarılarıyla dikkati çeken Vivoo standını ziyaret ederek, geliştirilen ürün ve çözümler hakkında bilgi aldı.

Turcorn standını da ziyaret eden Özkan, Türk girişimcilerin geliştirdiği ileri teknoloji projelerini inceleyerek girişimlerin faaliyet alanları, yatırım ihtiyaçları ve küresel pazarlardaki çalışmalarını gözlemledi.

Ziyaretinde Özkan'a, Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli ve İleri Sağlık Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan ve Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz da eşlik etti.



