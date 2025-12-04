İlginizi Çekebilir

ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde inşaat çalışmaları devam eden alanları inceledi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, B Blok'taki bina yenileme işlemleriyle ilgili yetkililerden bilgi alan Özkan, daha sonra nöroloji polikliniği inşaatını ve yeni hastane binası inşaatını gezdi.

Özkan, inşaatlar tamamlandığında hastanenin yalnız Antalya'nın değil Akdeniz Bölgesi'nin en önemli sağlık merkezlerinden biri olacağını belirtti.

Çalışmaların her aşamasını takip ettiklerini aktaran Özkan, inşaatın bir an önce tamamlanmasını ümit ettiklerini kaydetti.

Özkan'a hastane başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, başhekim yardımcıları Prof. Dr. Derya Mutlu, Dr. Öğretim Üyesi Ali Ünal ve hastane başmüdürü Öğretim Görevlisi Hatice Yavuz Yüce eşlik etti.



Anahtar Kelimeler: akdeniz üniversitesi rektörü prof. dr. özkan üniversite hastanesinin inşaat alanını gezdi

