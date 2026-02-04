Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesinden 225 öğrenciye uygulamalı eğitim

İlginizi Çekebilir

ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesinin 7 1 Uygulamalı Eğitim Modeli kapsamında 225 öğrenci eğitim görecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, model sayesinde öğrenciler, anlaşmalı 124 firmada saha deneyimi kazanacak.

"Akdeniz Ziraat Sahada" sloganıyla üniversitede düzenlenen törende, uygulamalı eğitime katılacak öğrencilere önlükleri giydirildi.

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, yaptığı konuşmada, tarımsal üretimin tüketicilere ulaştırılması amacından teknolojinin kullanılmasının zorunlu olduğunu belirtti.

Bu nedenle bugün bir yarıyılın ardından mezun olacak ziraat mühendislerinin bu görevi yerine getireceğini kaydeden Erkan, "Türkiye'de tarımsal üretimin kesintiye uğramadan tüketicilere ulaştırılmasında en yetkin rolü siz oynayacaksınız. Fakültemizde özellikle Antalya'daki tarım potansiyelini dikkate alarak 7 1 uygulamalı eğitim modeline geçtik. Türkiye'nin 124 firmasından toplam 225 öğrencimiz sahaya çıkacak. Bunun dışında 42 öğrencimizi de Antalya dışına uğurlayacağız. 1 öğrencimizi de Erasmus kapsamında Polonya'da staja gönderiyoruz." diye konuştu.

