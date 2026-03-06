İlginizi Çekebilir

Akdeniz Üniversitesinde "Girişimcilik Semineri" düzenlendi

Akdeniz Üniversitesinde

Akdeniz Üniversitesinde "Girişimcilik Semineri" düzenlendi

ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından, "Eğitimde Girişimcilik Tecrübesi Paylaşımı" etkinliği düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) işbirliğiyle yapılan program, Eğitim Fakültesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Etkinlikte yaratıcı düşünme, liderlik ve iş dünyası ile eğitim arasındaki köprülerin nasıl kurulabileceği konuları ele alındı.

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Yavaş, girişimcilik ruhunun eğitim dünyasındaki önemini vurguladı.

İş hayatından ve ANTGİAD bünyesindeki çalışmalarından örnek veren Yavaş, modern dünyada öğretmenlerin sadece bilgi aktaran değil, aynı zamanda yenilikçi projeler üreten birer "eğitim girişimcisi" olmalarının gerekliliğine dikkati çekti.

Programa çok sayıda davetli katıldı.



