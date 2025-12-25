İlginizi Çekebilir

Migros Erzincan'ın yerel ürünlerini 81 ilde satışa sundu
Antalya'da "Hind Rajab'ın Sesi" filminin özel gösterimi yapıldı
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Regaip Kandili idrak edildi
Adana'da devrilen işçi servisinde 2 kişi yaralandı
ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi 2026'da tam kapasiteyle çalışır hale gelecek
Lastik Borsası kitle fonlamasıyla 100,9 milyon lira yatırım aldı
Akdeniz Üniversitesi'nde öğretim üyeleri için "Akademik Tören" düzenlendi
Quick Finansall'ın yeni dönem sigorta ve finans ürünleri Bursa'da tanıtıldı
Gülnar protokolünden Regaip Kandili mesajı
Bozyazı'da kalkınmaya yönelik projeler toplantıda görüşüldü

Akdeniz Üniversitesi'nde öğretim üyeleri için "Akademik Tören" düzenlendi

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi'nde öğretim üyeleri için "Akademik Tören" düzenlendi

ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi'nde 2025 yılında akademik ünvan alan, ünvanı yükseltilen ve kadroya atanan öğretim üyeleri için "Akademik Tören" gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, üniversite yerleşkesindeki Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, öğretim üyelerinin emeğin, sabrın, nitelikli üretimin ve akademik sorumluluğun bir belgesi olarak cübbelerini giydiklerini söyledi.

Cübbenin omuzlara bir ünvanın ağırlığı kadar aynı zamanda tarihsel mirası da yüklediğini belirten Özkan, "Bizler için bu görev, bir meslek olmanın ötesinde bu topraklara, bu halka ve geleceğe karşı ödenmesi gereken en temel borcun adıdır. Ve bugün sınıflarımızda yankılanan her fikir, laboratuvarlarımızda dökülen her damla alın teri, aslında bu kutsal vasiyeti yerine getirme kararlılığımızın birer yansımasıdır." dedi.

Törenin sadece kutlama değil, aynı zamanda akademik sorumlulukları yeniden düşünme fırsatı olduğunu dile getiren Özkan, göreve geldiklerinde Akdeniz Üniversitesini bilimsel kapasitesiyle ülkeye yön veren, nitelikli eğitimle donanımlı insan kaynağı yetiştiren, ürettiği değerle topluma doğrudan katkı sunan sürdürülebilir bir ekosisteme dönüştürmek istediklerini kaydetti.

Özkan, üniversitenin geleceğini tesadüflere değil, nitelikli bilimsel üretime dayandırmak amacıyla akademik atama ve yükseltme kriterlerini daha da sağlamlaştırdıklarını vurguladı.

Bilimsel üretimin yalnızca niyetle değil, doğru planlanmış kaynak yönetimiyle mümkün olduğunu anlatan Özkan, sözlerine şöyle devam etti:

"Projelerde çıktı takibini ve katma değer odağını güçlendirdik. Bilimsel araştırma projeleri desteklerimizi her yıl artırarak 'üretenin yanındayız' mesajını net biçimde verdik. Bu desteklerin karşılığını nitelikli yayınlardaki artışla görmek bizler için en büyük motivasyondur. Uluslararası ortaklı yayınlarımız ve etki düzeyimiz, doğru yolda olduğumuzun en somut göstergelerinden. Bu birikim, dünya üniversite sıralamalarına ve uluslararası görünürlüğümüze de güçlü biçimde yansımakta. Elbette ulaştığımız noktayı yeterli görmüyoruz, daha üst hedefler için aynı kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz."

Özkan, görevlerinin ulusal sınırlar içinde başarılı olmak kadar insanlığın ortak sorunlarına evrensel ölçekte çözüm üretmek de olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından 111 öğretim üyesi için biniş giyme merasimi yapıldı.



Yurt Dünya 25.12.2025 18:03:23 0
Anahtar Kelimeler: akdeniz üniversitesi'nde öğretim üyeleri için "akademik tören" düzenlendi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

TOKİ Herkese Bir Anahtar Verse Ne Olur?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Migros Erzincan'ın yerel ürünlerini 81 ilde satışa sundu

2

Antalya'da "Hind Rajab'ın Sesi" filminin özel gösterimi yapıldı

3

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Regaip Kandili idrak edildi

4

Adana'da devrilen işçi servisinde 2 kişi yaralandı

5

ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi 2026'da tam kapasiteyle çalışır hale gelecek

6

Lastik Borsası kitle fonlamasıyla 100,9 milyon lira yatırım aldı

7

Akdeniz Üniversitesi'nde öğretim üyeleri için "Akademik Tören" düzenlendi

8

Quick Finansall'ın yeni dönem sigorta ve finans ürünleri Bursa'da tanıtıldı

9

Gülnar protokolünden Regaip Kandili mesajı

10

Bozyazı'da kalkınmaya yönelik projeler toplantıda görüşüldü