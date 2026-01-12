Akdeniz Üniversitesinde tarımsal eğitimle ilgili program düzenlendi

İlginizi Çekebilir

ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından, Türkiye'de tarımsal eğitim ve öğretimin 180. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Özen, Antalya Ziraat Mühendisleri Odası işbirliğiyle gerçekleştirilen programda, tarımsal eğitimin teknolojik dönüşümle yeniden ele alınması gerektiğini vurguladı.

Özen, yapay zeka, uydu sistemleri, dron ve yazılım tabanlı uygulamaların tarımda giderek yaygınlaştığını, üniversitelerin bu dönüşüme ayak uydurmasının kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan da Türkiye'de ziraat öğretiminin 180 yıllık geçmişe sahip olduğunu belirtti.

Tarımsal eğitimin Ayamama Çiftliği'nde kurulan Ziraat Mektebi ile başladığını hatırlatan Erkan, Türkiye genelinde 48 ziraat fakültesinde eğitim verildiğini bildirdi.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ebru Kaçın ise ziraat fakültesi mezunu olmanın yalnızca bir diploma değil, toprağa, üreticiye, çevreye ve topluma karşı büyük sorumluluk anlamı taşıdığını kaydetti.

Konuşmaların ardından, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, "Turizmin Tarım Sektörüne Etkisi" başlıklı konferans verdi.

Etkinliğe, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, Antalya Ticaret Borsası Başkan Vekili Ragıp Gök, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Tarım İl Müdürü Şakir Fırat ile kamu ve özel sektör temsilcileri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.



