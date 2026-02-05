Akdeniz Bölgesi’nin En İyi Genç Şefleri Adana’da Yarıştı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Gastronomi ve Aşçılık Yarışması’nın Akdeniz Bölgesi Finali, Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde Nezihe Yalvaç Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi.

Final yarışmasına Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş ve Mersin illerinden aşçılık bölümü bulunan yaklaşık 27 okuldan 81 öğrenci katıldı. Genç şef adayları, hünerlerini sergileyerek dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Yarışma sonucunda Adana Nezihe Yalvaç Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bölge Birincisi olarak Altın Madalya almaya hak kazandı.

Gümüş Kupa, Mersin Toroslar Hafsa Sultan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin olurken,

Bronz Kupa ise Hatay Belen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine verildi.

Bölge birincisi olan Adana Nezihe Yalvaç Turizm MTAL, Ankara’da yapılacak Türkiye Finalinde Akdeniz Bölgesi’ni temsil etme hakkı kazandı