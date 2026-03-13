Akdeniz

Akdeniz'de en fazla yaş meyve ve sebze ihracatı yapan firmalar ödüllendirildi

MERSİN - Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, geçen yıl birlik bünyesinde en fazla ihracat yapan firmalara ödül verdi.

Birlik tarafından dış satımda öne çıkan firmaların ödüllendirilmesi için organize edilen "2025 Yılı İhracatın Yıldızları Ödül Töreni", Akdeniz İhracatçı Birlikleri hizmet binasında (AKİB) yapıldı.

Mersin Vali Yardımcısı İrfan Demiröz, törende, ihracata katkı sunan firmalara teşekkür etti.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya da Türkiye'nin büyümesine ihracatçıların önemli katkı sunduğunu belirtti.

Geçen yıl dış satımda Türkiye'nin rekor kırdığını dile getiren Kılıçkaya, şöyle devam etti:

"Bu yılın başlangıcında bir düşme gerçekleşti ama şubattaki ihracat büyümesi devam etti. Tarım sektörü olarak geçtiğimiz yıl 32,6 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. İlk iki aylık performansta 5,4 milyar doları tarım sektörümüz yakaladı. Bu sektör çok değerli bir sektör. Paketlemesinden, üreticisinden, çiftçisinden, işletmecisinden, lojistiğine kadar çok geniş bir sektör. İstihdam üreten bir sektör. Bu sektörümüzün ve diğer bütün sektörlerimizin gelişmesi, ihracatımızın büyümesi, sürdürülebilir şekilde Türkiye'nin ihracatının gelişmesi için Bakanlığımızın çalışmaları var."

Kılıçkaya, ihracatın artırılmasına yönelik çok sayıda proje hazırladıklarını ve çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini vurguladı.

- "Sektörümüz ülkemizin göz bebeğidir"

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ferhat Gürüz de sektör olarak ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Geçen yıl 3,7 milyar dolarlık yaş meyve sebze ihracatımızın yaklaşık yüzde 50'sini, yine 1,5 milyar dolarlık narenciye ihracatının yüzde 72'sini Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği üyeleri gerçekleştirmiştir. Net döviz girdisi noktasında sektörümüz ülkemizin göz bebeğidir."

Gürüz, sektörlerinin istihdama da önemli katkı sunduğunu belirterek, geçen yıl dış satımda önemli rol oynayan firma yetkililerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından geçen yıl en fazla ihracat yapan yaş meyve ve sebze firmalarına ödülleri verildi.



