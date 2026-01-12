İlginizi Çekebilir

MERSİN - Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Genel Sekreteri Mehmet Ali Erkan, Anadolu Ajansının gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Erkan, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Saeed M. M. T. Jaras'ın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti" adlı karesini seçen Erkan, "Portre" kategorisinde Dilara İrem Sancar'ın "Sudan çerçeve" başlıklı fotoğrafını oyladı.

"Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Zulüm devam ediyor" adlı fotoğrafına oy veren Erkan, "Spor" kategorisinde Ömer Taha Çetin'in "Kupa sevinci", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu", "Günlük Hayat" kategorisinde de İsa Terli'nin "Dolunay sefası" adlı eserini tercih etti.

AKİB Genel Sekreteri Erkan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katılmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Gerçekten çok güzel çekilmiş fotoğraflar var. Hem siyasal hem tarihsel hem de doğal yaşam alanlarında önemli konulara dikkat çekilmiş. Son derece profesyonel anlar yakalanmış. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." dedi.

- Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi, saat 17.00'ye kadar devam edecek.



12.01.2026
Anahtar Kelimeler: akib genel sekreteri mehmet ali erkan aa'nın "yılın kareleri"ni oyladı

