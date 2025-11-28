Akkök Holding şirketleri milli güreşçi Çavuşoğlu ile ana sponsorluk anlaşması imzaladı

İlginizi Çekebilir

İSTANBUL - Akkök Holding'in kimya sektöründe faaliyet gösteren şirketleri Aksa Akrilik, Akkim Kimya ve Aksa Carbon, "Eşitliğin Kimyası" projesi kapsamında milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu ile ana sponsorluk anlaşması imzaladı.

Akkök Holding'ten yapılan açıklamaya göre, sponsorluk töreni, Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Didem Tunçbilek, Akkim Kimya Genel Müdürü Veysi Küçük ve Aksa Carbon Genel Müdürü Gürcan Koman'ın katılımıyla Aksa Akrilik fabrikasında gerçekleştirildi.

Holding bünyesinde faaliyet gösteren üç şirket işbirliğiyle Avrupa ve dünya şampiyonu milli güreşçi Çavuşoğlu'nun olimpiyat yolculuğunda yanında olmayı ve bu süreci uzun soluklu dayanışmaya dönüştürmeyi amaçlıyor.

Stratejik işbirliğiyle kadın sporcuların desteklenmesi ve kız çocuklarının spora erişiminin artması yönünde uzun soluklu farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Buse Tosun Çavuşoğlu, ilgili desteğin, yalnızca kendisinin değil, hayalleri için mücadele eden tüm kız çocuklarının yanında olunduğunun göstergesi olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, her başarının bir inançla başladığını ve kendisinin de bu inancı ilgili destekle çok daha güçlü hissettiğini vurgulayarak, "Olimpiyat yolculuğumda bu güveni arkamda hissetmek, bana hem güç hem de sorumluluk veriyor. Bu yolda birlikte daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

- Olimpiyat yolculuğunda güçlü sponsorluk

Aksa Akrilik Genel Müdürü Didem Tunçbilek de Çavuşoğlu'nun, hem güreş branşındaki başarıları hem de genç kızlara cesaret veren duruşuyla "Eşitliğin Kimyası" vizyonunun güçlü bir karşılığı olduğunu kaydetti.

Kadınların hayatın her alanında güçlenmesini destekleyen bir şirket olduklarını vurgulayan Tunçbilek, Çavuşoğlu'nun olimpiyat hedeflerinde yanında olmanın kendileri için bir gurur olduğunu anlattı.

Akkim Kimya Genel Müdürü Veysi Küçük de "Buse Tosun Çavuşoğlu'nun hikayesi ve başarıları, azmin ve emeğin cinsiyet tanımadığını kanıtlıyor. Bu sponsorluk, genç kızlara 'sen de yapabilirsin' mesajımızı güçlendiren bir adım." değerlendirmesinde bulundu.

Aksa Carbon Genel Müdürü Gürcan Koman da Çavuşoğlu'nun azmi ve başarılarıyla Türkiye'nin gururu, genç nesiller için ilham kaynağı bir sporcu olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu'nun yanında olmanın, sporda eşitlik bilincine katkı sunduğuna dikkati çeken Koman, işbirliklerinin geleceğin güçlü kadınlarına cesaret vermek açısından da kendileri için özel bir anlam taşıdığını ve bu yolculuğun Türkiye'ye yeni başarılar kazandıracağına inandıklarını ifade etti.



