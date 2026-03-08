Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Butckikh, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gazetecilerle buluştu

İlginizi Çekebilir

MERSİN - Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh ve santralin kadın çalışanları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında gazetecilerle bir araya geldi.

Akkuyu NGS'de düzenlenen etkinliğin moderatörlüğünü Akkuyu Nükleer AŞ Kurumsal İletişim Direktörü ve Genel Müdür Medya İlişkileri Danışmanı Vasilii Korelskii yaptı.

Butckikh, etkinlik kapsamında yaptığı konuşmada, işletmeye hazırlık için kritik bir aşama olan imitasyon yakıt çubuklarının reaktöre yüklenmesi operasyonunun yakın zamanda gerçekleştirileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Daha sonra 'sıcak ve soğuk deneme' dediğimiz aşamaya geçeceğiz. Bu aşama esnasında biz bütün sistemlerin, ekipmanların, ekipman parçalarının işletmeye hazır ve çalışır durumda olup olmadığını kontrol edeceğiz. Biz sadece ilk kilovatsaat elektriğin üretilmesi için hazırlık yapmıyoruz aynı zamanda santralin ilk ünitesindeki devreye alma için gerekli bütün sistemleri ve güvenlik sistemlerini tek tek test ediyoruz çünkü güvenlik her zaman bizim önceliğimizdir."

Butckikh, Akkuyu NGS'nin Türkiye'nin enerji arz güvenliği açısından oldukça önemli olduğuna değinerek, "Akkuyu NGS uzun ömürlü, çevre dostu ve istikrarlı bir güç kaynağı olacak, güneş, rüzgar gibi hava şartlarına bakmadan elektrik üretecek. Bu açıdan bakıldığında Türkiye'nin enerji arz güvenliği için çok önemli." diye konuştu.

Akkuyu'da çalışan kadın sayısının oldukça fazla olduğuna dikkati çeken Butckikh, şöyle devam etti:

"Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) verilerine göre, dünyada genel olarak nükleer sektörde kadın çalışanların oranı yaklaşık yüzde 22-25 civarında. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'da ise toplam 420 bin kişi çalışıyor, kadın çalışanlar bunun yaklaşık yüzde 30'unu oluşturuyor. Akkuyu NGS projemizdeki oran da buna çok yakın, kadın çalışanların oranı neredeyse yüzde 30."

Butckikh, kadınların projede farklı pozisyonlarda ve birimlerde görev aldıklarını belirterek, “Kadınlar işletmeyle doğrudan ilgili, Reaktör Birimi, Türbin Birimi, Kimya Birimi gibi farklı birimlerde, laboratuvar çalışmalarında, devreye alma çalışmalarında ve her noktada görev alıyor. Biz cinsiyet ayrımı yapmıyoruz, bizim için çalışanlarımızın kalifiye, tecrübeli ve profesyonel yetkinliklerinin yüksek olması önemli. Tekrar vurgulamak gerekirse kadınların projedeki rolü çok önemli.” değerlendirmesinde bulundu.

Kadınların üst düzey pozisyonlarda önemli kararlar aldıklarına işaret eden Butckikh, "Bu konuda projeye katkıları oldukça yüksek. Ayrıca kendi adıma söylemeliyim ki kadınlar biz erkekleri de daha disiplinli çalışma konusunda teşvik ediyorlar." dedi.

Gazetecilerin Akkuyu NGS saha ziyareti, Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu'nun yapımında kullanılan ve dünyanın en güçlü paletli mobil vinçlerinden biri olan Liebherr LR13000 ve santral işletmeye alınmadan önce güç ünitelerinde çalışacak personele uygulamalı eğitim verilmesi amacıyla santral ünitelerinin ana kontrol odasının birebir kopyası olarak tasarlanan tam ölçekli simülasyon merkezinin tanıtılmasının ardından sona erdi.



