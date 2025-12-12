İlginizi Çekebilir

Antalya'da dayısı tarafından silahla öldürülen kadının cenazesi defnedildi
Antalya'da tırın çarptığı Karayolları işçisi öldü
AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu 8. Isparta Kitap Fuarı'nda konuştu:
CarrefourSA Mağazacılar Günü'nü 15 bin çalışanıyla kutladı
Hatay Valiliğinin yeni logosu tanıtıldı
Teknosa Mağazacılar Günü'nü çalışanlarıyla kutladı
Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, vatandaşlarla buluştu
Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu'ndan İl Milli Eğitim Müdürü Özdemirci'ye ziyaret
Futbol: Trendyol 1. Lig
Mersin'de Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh'den tatbikat değerlendirmesi:

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh'den tatbikat değerlendirmesi:

MERSİN - Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, Tam Ölçekli Radyasyon Acil Durum Tatbikatı'na ilişkin, her durumda hızlı ve uyumlu bir şekilde hareket edilmesi gerektiğini bildirdi.

Akkuyu Nükleer AŞ'nin açıklamasına göre, Butckikh, 10 Aralık'ta İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Mersin'de düzenlenen Tam Ölçekli Radyasyon Acil Durum Tatbikatı'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Butckikh, güvenliğin kendileri için mutlak öncelik olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Her durumda hızlı ve uyumlu bir şekilde hareket etmeliyiz. Tatbikat, santral personeli, yerel hizmetler ve düzenleyici kurumlar gibi acil durum hazırlık sisteminin tüm unsurlarının uluslararası standartlarla belirlenen etkin müdahale ilkelerine uygun şekilde ve tek bir ekip olarak çalıştığını gösteriyor."

Mersin'de 10 Aralık'ta "Bütünleşik Afet Yönetimi Anlayışı" ve "Afetlere Hazır ve Dirençli Türkiye" hedefi doğrultusunda, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında "Tam Ölçekli Radyasyon Acil Durum Tatbikatı" düzenlenmiş, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) odaklı hazırlanan acil durum senaryosuna göre gerçekleştirilen tatbikatta, Gülnar, Aydıncık ve Silifke ilçelerinde sahada ve masabaşında faaliyetler yapılmıştı.



Yurt Dünya 12.12.2025 15:55:09 0
Anahtar Kelimeler: akkuyu nükleer genel müdürü sergei butckikh'den tatbikat değerlendirmesi:

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Davalarında WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Kullanılabilir mi?
Bahri Çolpan

Mesut Demir’i yalnız bırakmayın

Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Antalya'da dayısı tarafından silahla öldürülen kadının cenazesi defnedildi

2

Antalya'da tırın çarptığı Karayolları işçisi öldü

3

AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu 8. Isparta Kitap Fuarı'nda konuştu:

4

CarrefourSA Mağazacılar Günü'nü 15 bin çalışanıyla kutladı

5

Hatay Valiliğinin yeni logosu tanıtıldı

6

Teknosa Mağazacılar Günü'nü çalışanlarıyla kutladı

7

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, vatandaşlarla buluştu

8

Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu'ndan İl Milli Eğitim Müdürü Özdemirci'ye ziyaret

9

Futbol: Trendyol 1. Lig

10

Mersin'de Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı