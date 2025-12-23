İlginizi Çekebilir

AKM'de "Erişilebilir Tiyatro" yeni sezonda da devam ediyor

İSTANBUL - Türk Telekom, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Tiyatrosu ve Atatürk Kültür Merkezi (AKM) işbirliğiyle gerçekleştirilen "Erişilebilir Tiyatro" projesi yeni sezonda da devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, "herkes için erişilebilir bir yaşam" amacıyla kurumsal sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda AKM ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Tiyatrosu işbirliğiyle yürütülen görme ve işitme engelli bireylerin kültür ve sanat etkinliklerine katılımını artırmayı amaçlayan Erişilebilir Tiyatro projesi, birçok oyunla 3. sezonda sanatseverlerle buluşmayı sürdürüyor.

Proje kapsamında yeni sezonun ilk erişilebilir oyunu ekim ayında sahnelenen "Rumuz Goncagül" oldu. Proje, kasım ayında "Kapıların Dışında", "Suçsuzlar Çağı Suçlular Çağı" ve "Gergedanlar" oyunları ile devam etti.

Sahne turu, sesli betimleme ve üst yazı uygulamalarına ek olarak proje kapsamında ilk defa "Gergedanlar" oyununda kullanılan "işaret dili" ile oyun daha kapsayıcı hale getirildi.

- Herkes için tiyatro deneyimi

"Vanya Dayı" isimli Devlet Tiyatrosu oyunu ise 27 Aralık'ta seyircilerle buluşacak. Proje ile Devlet Tiyatrosu oyunları görme ve işitme engelli sanatseverlere görsel, işitsel ve fiziksel engelleri aşan bir sanat deneyimi ‎yaşatmaya devam edecek.

Erişilebilir Tiyatro projesi kapsamında sahnelenen oyunlarda, görme engelli sanatseverler mekan, zaman, karakterler ve sessizce gelişen olaylar gibi sesli olmayan görsel öğeleri, diyalog aralarında aktarılan sesli betimleme uygulamasıyla takip edebiliyor.

Ayrıca oyun öncesinde gerçekleştirilen özel sahne turları sayesinde görme engelli sanatseverler, obje, dekor ve kostümlere dokunarak sahneyle önceden tanışma fırsatı buluyor.

Oyunda kullanılan üst yazı uygulamasıyla ise diyaloglar anlık olarak yazılı şekilde aktarılıyor, böylece işitme engelli sanatseverler için de tiyatro deneyimi erişilebilir hale getiriliyor.

- "Kültür sanatta erişilebilirliği ‎desteklemeyi sürdürüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu, teknolojiyi toplum yararına sunma vizyonuyla kültür sanatta erişilebilirliği ‎desteklemeyi sürdürdüklerini belirtti.

Sancaktaroğlu, sundukları teknolojilerle AKM'nin engelleri aşan, herkes için erişilebilir bir kültür ‎merkezi haline gelmesinden memnuniyet duyduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Büyük ilgi gören ve hem ‎çocuklara hem de yetişkinlere hitap eden gösterimlerle öne çıkan Erişilebilir Tiyatro projemiz, ana ‎destekçisi olduğumuz AKM'de bu sezon da devam ediyor. Herkes için erişilebilir bir yaşam hedefi doğrultusunda sosyal sorumluluk projelerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz."



