İlginizi Çekebilir

Geliştirilen ilaç ve tedavi yöntemleri MS hastalığının seyrini değiştirdi
Hatay'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
Oyuncak arabalarla büyüyen Alpaslan'ın koleksiyonunda 1000'e yakın araç var
Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı
Osmaniye'de 5 ilçede taşımalı eğitime ara verildi
Akseki'de koordinasyon toplantısı yapıldı
Aksekili öğrenciler Çanakkale'yi gezdi
Hatay'da cipin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Biruni Üniversitesinde Dijital Teknoloji Zirvesi Düzenlendi
MultiPay çevrim içi platformlardan yapılan ödeme işlemlerinde yüzde 70 büyüdü

Aksekili öğrenciler Çanakkale'yi gezdi

Aksekili öğrenciler Çanakkale

Aksekili öğrenciler Çanakkale'yi gezdi

ANTALYA - Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Medeniyet ve Kültür Gezileri kapsamında Aksekili öğrenciler, Çanakkale'yi ziyaret etti.

Akseki Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Halil Cengiz, yaptığı açıklamada, öğrencilerin 3 gün boyunca Çanakkale Şehitler Abidesi, 57. Alay Şehitliği, Conkbayırı, Kilitbahir Kalesi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'ni gezdiklerini belirtti.

Gezinin öğrenciler açısından önemli bir kazanım olduğunu aktaran Cengiz, "Gençlerimizin tarih bilinci kazanması, milli ve manevi değerlerimizi yerinde görerek öğrenmesi bizim için çok kıymetli. Çanakkale, bu bilincin en güçlü şekilde hissedildiği yerlerden biri." ifadesini kullandı.

Geziye katılan öğrencilerden Fadil Mert Sevinç ise Çanakkale'de gezdiği mekanların kendisini etkilediğini söyledi. Böyle bir geziye katılmasına imkan tanıyanlara teşekkür eden Sevinç, "Burada verilen mücadelenin ne kadar büyük olduğunu yerinde gördük. Şehitlerimizin fedakarlıklarını daha iyi anladım." dedi.



Yurt Dünya 31.12.2025 14:18:56 0
Anahtar Kelimeler: aksekili öğrenciler çanakkale'yi gezdi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

Mdgrup Osmaniyespor Üvey Evlat Değildir
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2025 yılına güle güle derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Geliştirilen ilaç ve tedavi yöntemleri MS hastalığının seyrini değiştirdi

2

Hatay'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

3

Oyuncak arabalarla büyüyen Alpaslan'ın koleksiyonunda 1000'e yakın araç var

4

Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

5

Osmaniye'de 5 ilçede taşımalı eğitime ara verildi

6

Akseki'de koordinasyon toplantısı yapıldı

7

Aksekili öğrenciler Çanakkale'yi gezdi

8

Hatay'da cipin çarptığı yaya hayatını kaybetti

9

Biruni Üniversitesinde Dijital Teknoloji Zirvesi Düzenlendi

10

MultiPay çevrim içi platformlardan yapılan ödeme işlemlerinde yüzde 70 büyüdü