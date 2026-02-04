İlginizi Çekebilir

Aksu Belediyesi'nde bağımlılıkla mücadele eğitimi düzenlendi

ANTALYA - Aksu Belediyesi tarafından madde, tütün ve dijital bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, AK Parti Antalya İl Kadın Kolları ve Aksu İlçe Kadın Kolları koordinesinde "2026 Bağımlılıkla Mücadelede Bağımsızlık Yılı" temasıyla düzenlenen etkinlik, Aksu Belediyesi Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü hekimleri ve Yeşilay uzmanlarınca verilen eğitimlerde, uyuşturucunun zararları, tütün bağımlılığıyla mücadele yöntemleri ve dijital bağımlılığın bireyler üzerindeki olumsuz etkileri anlatıldı.

Narkotik ekipleri, ailelerin çocuklarını zararlı alışkanlıklardan koruyabilmesi için dikkat etmesi gereken belirtiler hakkında bilgi verirken, Yeşilay uzmanları ise bağımlılıkla mücadelede profesyonel desteğin önemine dikkati çekti.

Etkinliğe Aksu Belediye Başkan vekili Mehmet Alptekin, meclis üyeleri, AK Parti İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Ayşe Mirza Yılmaz, AK Parti Aksu İlçe Başkanı Sinan Temirtaş ve vatandaşlar katıldı.



