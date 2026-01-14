Aksu Kaymakamı Salih Zafer Aydın, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

İlginizi Çekebilir

ISPARTA - Aksu Kaymakamı Salih Zafer Aydın, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Aydın, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı uyandıran, toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "İsrail'in saldırısı ve ambargosu altındaki Gazze Şeridi'ne havadan paraşütle insani yardım malzemesi indirildi." başlıklı fotoğrafını seçen Kaymakam Aydın, "Portre" kategorisinde ise Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" karesini seçti.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'na ait "Göklerin fatihi", "Spor" kategorisinde Orhan Çiçek'in "Zirvenin sahibi" karelerini tercih eden Aydın, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgür Tiran'ın "Yeşilin sonu", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Muhammed Enes Yıldırım'ın "Aile Keyfi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Aydın, AA muhabirine, AA'nın düzenlediği fotoğraf oylamasına katılmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Gazze fotoğraflarının daha çok dikkatini çektiğini belirten Aydın, "Gazze'de yaşanılanlar görmezden gelinemez. Yaşanan bu insanlık dramı inşallah tez zamanda son bulur. Allah bu insanlık suçlarından başta ülkemizi olmak üzere tüm dünyayı korusun." dedi.

Aydın, Anadolu Ajansının özellikle Gazze'deki insanlık suçunu dünyaya duyurduğunu ifade ederek, "Bu bağlamda acıların, sevinçlerin ve başarıların insanlığa açık şekilde duyurulmasında büyük rol oynayan Anadolu Ajansına da teşekkürü bir borç bilirim." diye konuştu.

- Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamada katılımcılar istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.



Yurt Dünya 14.01.2026 23:49:38 0
