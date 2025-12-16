Aksu'da coğrafi işaret başvurusu yapılan ürünler tanıtıldı

İlginizi Çekebilir

ANTALYA - Antalya'nın Aksu ilçesinde, Yerli Malı Haftası dolayısıyla coğrafi işaret süreci başlatılan ürünler tanıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başvurusu yapılan ürünlerin tanıtımı, Kocabelen İlk ve Ortaokulu'nda gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksu Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, ürünlerin coğrafi işaretleri alındığında ilçeye ayrı bir katma değer sağlayacaklarını ifade etti.

Aksu'nun tarım ve turizm açısından önemli bir merkez olduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 50 bin dönüm örtü altı üretim alanımız bulunuyor. İlçemizde yerli ve milli üretim yapan, Türkiye'ye ve dünyaya satış gerçekleştiren tohum ve fide firmalarımız var. Gençlerimizden beklentimiz, patent sayılarımızı artırmaları ve yerli ile milli üretimi geliştirecek çalışmalara imza atmalarıdır."

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cahit Öztürk de eğitimciler olarak vatanını seven, üretken ve bilinçli bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Yerli ve milli ürünlere sahip çıkmanın, ülkenin geleceğine de sahip çıkmak olduğu anlamına geldiğini vurgulayan Öztürk, "Coğrafi işaretli ürünlerimiz, kültürel zenginliğimizi ve üretim gücümüzü gelecek nesillere taşımaktadır." ifadesini kullandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Boğatimur da Aksu'ya özgü california biberi, salça, keşkek, araka yemeği, yabani incir reçeli, köfte ve solak pişisi için Türk Patent ve Marka Kurumu'na coğrafi işaret başvurusunda bulunduklarını bildirdi.

Şiir dinletileri ve halk oyunları gösterileriyle devam eden program sonunda katılımcılara, solak pişisi ve keşkek ikram edildi.

Etkinliğe, Antalya Tarım Orman İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü İbrahim Yavuz, AK Parti Aksu İlçe Başkanı Sinan Temirtaş, ilçe kurum müdürleri, STK temsilcileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.



