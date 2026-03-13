İlginizi Çekebilir
Alanya'da 1 kişinin öldüğü trafik kazasına karışan sürücü tutuklandı
ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı trafik kazasına karışan otomobilin sürücüsü tutuklandı.
Tosmur Mahallesi Sahil Yolu'nda dün meydana gelen kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Alman uyruklu H.B'nin (72) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Alanya'da dün M.Ö'nün kullandığı motosiklet ile yabancı uyruklu H.B. (72) idaresindeki 07 MC 2189 plakalı otomobil, Tosmur Mahallesi Sahil Yolu'nda çarpışmıştı. Kazada motosikletteki Mehdi Akdağ (23) ölmüş, sürücü M.Ö. ise yaralanmıştı.