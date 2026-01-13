İlginizi Çekebilir

Türk Telekom kas hastaları için geliştirdiği EyeMo yazılımını sundu
Borsa İstanbul'da gong Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ için çaldı
Mersin'de 5 katlı atıl binadaki 2 dairenin balkonları çöktü
Adana'da iki grup arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Adana'da öğretmene yönelik darp ve silahlı saldırı güvenlik kamerasında
Hatay'da depremlerden sonra inşa edilen valilik binası tanıtıldı
Alanya'da 6 bin 250 gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirildi
Rossmann'ın çekilişinde büyük ödül sahibini buldu
Salt Araştırma Fonları kapsamında desteklenen projeler tanıtıldı
Alanya'da kaçak elektronik sigara ele geçirildi

Alanya'da 6 bin 250 gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirildi

Alanya

Alanya'da 6 bin 250 gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirildi

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak yollardan yurda sokulan 6 bin 250 güneş gözlüğü ele geçirildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandama Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, ülkeye kaçak yollarla güneş gözlüğü getirilerek piyasaya sürüleceğini belirledi.

Teknik ve fiziki takip sonucunda düzenlenen operasyonda S.G.İ'nin adresinde ve aracında yapılan aramada 6 bin 250 gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirdi.

Olayla ilgili adli süreç başlatıldı.



Yurt Dünya 13.01.2026 15:02:41 0
Anahtar Kelimeler: alanya'da 6 bin 250 gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirildi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

Her Yağmurda Aynı Çile
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Türk Telekom kas hastaları için geliştirdiği EyeMo yazılımını sundu

2

Borsa İstanbul'da gong Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ için çaldı

3

Mersin'de 5 katlı atıl binadaki 2 dairenin balkonları çöktü

4

Adana'da iki grup arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

5

Adana'da öğretmene yönelik darp ve silahlı saldırı güvenlik kamerasında

6

Hatay'da depremlerden sonra inşa edilen valilik binası tanıtıldı

7

Alanya'da 6 bin 250 gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirildi

8

Rossmann'ın çekilişinde büyük ödül sahibini buldu

9

Salt Araştırma Fonları kapsamında desteklenen projeler tanıtıldı

10

Alanya'da kaçak elektronik sigara ele geçirildi