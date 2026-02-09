Alanya'da çevreyi kirlettiği iddiasıyla bir otel hakkında cezai işlem başlatıldı

ANTALYA - Alanya Belediyesince budama ve moloz atıklarını dökerek çevreye kirlettiği iddia edilen otel hakkında cezai işlem başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mahmutlar Mahallesi'nde bir otelin budama ve moloz atıklarını otel bitişiğindeki bir araziye dökmesinin ardından harekete geçildi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından alana bırakılan atıklar kısa sürede toplanırken, zabıta ekipleri de olayla ilgili inceleme yaptı.

Ekipler, çevreyi kirleterek, toplum sağlığını tehlikeye attığı gerekçesiyle otel hakkında cezai işlem başlattı.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada çevreye zarar veren uygulamalara karşı tavizsiz bir duruş sergilediklerini bildirdi.

Özçelik, açıklamasını şöyle sürdürdü:



"İlçemizin doğasını, yaşam alanlarını ve halk sağlığını tehdit eden hiçbir davranışı kabul etmemiz mümkün değildir. Çevreyi kirleten kim olursa olsun gerekli yasal ve cezai işlemler kararlılıkla uygulanmaktadır. Kentimizin doğal güzelliklerini korumak ve gelecek nesillere temiz, sağlıklı bir Alanya bırakmak en temel sorumluluklarımızdan biridir. Çevreye zarar veren kişi ve işletmelere karşı asla müsamaha gösterilmeyecektir."