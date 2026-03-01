İlginizi Çekebilir

Alanya

Alanya'da çıktığı tel örgülerde mahsur kalan kedi kurtarıldı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde tenis kortunu çevreleyen tel örgülerin üzerine çıktıktan sonra mahsur kalan kedi, belediye ekibince kurtarıldı.

Damlataş Caddesi'ndeki Gökkuşağı Parkı içerisinde bulunan tenis kortunu çevreleyen tel örgülerin üzerine kedi çıktı.

Bir süre sonra kedinin inmekte zorlandığını görenler, durumu Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye gelen ekip, belediyeye ait sepetli araç ile kediyi kurtardı. Kurtarma çalışmasını başarıyla tamamlayan ekibi, hayvanseverler alkışladı.

Sağlık durumunun iyi olduğu gözlenen kedi, ekipler tarafından tekrar parka bırakıldı.

Öte yandan kedinin mahsur kalma ve kurtarılma anı, belediye personeli ve vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



