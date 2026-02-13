İlginizi Çekebilir

Alanya'da hafif ticari araca düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araca düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Yaylalı Mahallesi'nde hareket halindeki S.B. (33) yönetimindeki 07 APE 537 plakalı hafif ticari araca, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, araçta yolcu olarak bulunan 25 yaşındaki Hasan Çakmak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü S.B. ise ifade işlemleri için jandarma ekiplerince karakola götürüldü.

Çakmak'ın cenazesi, Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.








