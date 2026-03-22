AKSAV'da hedef "beyaz şapkalı hackerlar" yetiştirmek
Alanya'da hayatını kaybeden gazeteci Fazıl Tunç toprağa verildi
Isparta'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Antalya-Konya kara yolunda bayram yoğunluğu
Hatayspor-Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından
Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Antalya'da bir kişi evinde ölü bulundu
Burdur'da çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı
CHP Akseki ilçe teşkilatında bayramlaşma programı düzenlendi
Katar'da düşen helikopterde şehit olan binbaşı Taştekin'in Isparta'daki ailesine şehadet haberi verildi

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci Fazıl Tunç son yolculuğuna uğurlandı.

Anadolu Ajansı Antalya Bölge Müdürlüğü'nden emekli Fazıl Tunç (66), tedavi gördüğü Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün vefat etti.

Tunç için daha önce başkanlığını da yaptığı Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) önünde tören düzenlendi.

Törene, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Belediyesi başkan danışmanları Faruk Konukçu ve Nazmi Zavlak, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Akdeniz Gazeteciler Federasyonu (AGF) Genel Başkanı ve AGC Başkanı Gaye Coşkun, Küresel Gazeteciler Konseyi Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ferit Kesen, AK Parti eski Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, sivil toplum kuruluşu ve parti temsilcileri ile meslektaşları katıldı.

Burada gerçekleşen törenin ardından Tunç'un cenazesi Gazipaşa'daki Bakılar Mahallesi, Çivlik Mezarlığı'nda ikindi namazına müteakip defnedildi.



Yurt Dünya 22.03.2026 19:22:25
Av.Elif Bengü Çelik

Eşten Gizli Birikim Yapmanın Boşanma Davasında Kusur Bakımından Hukuki Sonuçları
Bahri Çolpan

    Gazeteciliği Kirletenler
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

6 Şubat Depreminin 3. Yılında Şehirlerimizdeki Değişim
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Ramazan Bitti: Vücudumuzda Neler Değişti?
Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

Çok Okuyan mı, Çok Gezen mi Bilir?
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Değişim ve Konformizm

1

AKSAV'da hedef "beyaz şapkalı hackerlar" yetiştirmek

2

Alanya'da hayatını kaybeden gazeteci Fazıl Tunç toprağa verildi

3

Isparta'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

4

Antalya-Konya kara yolunda bayram yoğunluğu

5

Hatayspor-Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından

6

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

7

Antalya'da bir kişi evinde ölü bulundu

8

Burdur'da çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı

9

CHP Akseki ilçe teşkilatında bayramlaşma programı düzenlendi

10

Katar'da düşen helikopterde şehit olan binbaşı Taştekin'in Isparta'daki ailesine şehadet haberi verildi