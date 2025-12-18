İlginizi Çekebilir

Alanya

Alanya'da huzurevinde yaşayan kişi bedenini kadavra olarak bağışladı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Erdal Türkan, bedenini tıp eğitiminde kullanılması için kadavra olarak Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi'ne bağışladı.

ALKÜ'den yapılan açıklamaya göre, Alanya Huzurevi'nde yaşayan 82 yaşındaki Türkan, bedeninin kadavra olarak kullanılması için üniversiteye başvurdu.

Kadavra bağışlarının yerine getirilmesi için yasal belgelerin hazırlanmasından sonra, bağışçı Türkan ile Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kemal Erenler ve Anatomi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Seda Arslan'ın eşliğinde ALKÜ Tıp Fakültesi Dekanlık makamında bağış için imzalar atıldı.

Bağışçı Türkan, 35 yıl önce emekli olduğunu, uzun bir süre önce de bedenini bilime adamak istediğini belirtti.

Nihai kararını aldıktan sonra gerekli başvuruları yaptığını kaydeden Türkan, "Bilime faydalı olabilmek adına insanlara yardımım dokunabiliyorsa bu benim için büyük bir mutluluk demektir. Bağış kararımı aldıktan sonra gerekli başvuruları yaptım. ALKÜ'nün bağışları aldığını öğrenince daha mutlu oldum. ALKÜ ailesine ilgilerinden dolayı teşekkür eder, bağışın bilime faydalı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Dekan Prof. Dr. Erenler ise bağışçı Türkan'a teşekkür etti.

Doç. Dr. Seda Arslan da bağışın çok kıymetli olduğunu kaydetti.

Öte yandan, son iki yılda 10 bağışçının bedenini kadavra olarak bağışladığı belirtildi.




