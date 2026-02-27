Alanya'da klima ve kuluçka makinelerinin bulunduğu depoda ikinci kez yangın çıktı

İlginizi Çekebilir

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde klima ve kuluçka makinelerinin bulunduğu depoda ikinci kez yangın çıktı.

Kestel Mahallesi Regülatör Caddesi Dimçayı Yolu'ndaki klima ve kuluçka makinelerinin olduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında depo ve arka kısımda atıl durumdaki malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Aynı depoda 5 Ocak'ta çıkan yangında ise klima ve kuluçka makineleri zarar görmüştü.



