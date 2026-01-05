İlginizi Çekebilir

AK Parti Antalya'da 279 bin 232 üyeye ulaştı
TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Bölge İstişare Toplantısı Antalya'da yapıldı
Alanya'da okulda çıkan yangın söndürüldü
Hatay'da ağaçlık alana devrilen öğrenci servisindeki 5 kişi yaralandı
Osmaniye’de, emekliye ayrılan 42 yıllık öğretmene duygusal veda
Akseki Esnaf ve Sanatkarlar Şoförler Odası başkanlığına Vahit Öz aday oldu
Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlandı
İklim değişikliği endemik bitkilerin yayılışını olumsuz etkiliyor
Adana'da sahipsiz köpekler ekipler tarafından toplanıyor
Antalyaspor'da teknik direktör Uğurlu için imza töreni

Alanya'da okulda çıkan yangın söndürüldü

Alanya

Alanya'da okulda çıkan yangın söndürüldü

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir okulun giriş katındaki sınıfta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Güllerpınarı Mahallesi Büyükhasbahçe Caddesi'ndeki Kemal Şuberi İlkokulu'nun giriş katındaki 1A sınıfında, klima ünitesinden kaynaklanan yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, okul yönetimi öğrencileri tahliye etti.

Okula gelerek yangını söndüren itfaiye ekipleri, binada mahsur kalanın olmadığını belirledi.

Çocuklarını merak eden veliler de okula geldi.

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk de okula gelerek yangın hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Öztürk, gazetecilere, bir sınıfta klima kaynaklı ufak çaplı bir yangının meydana geldiğini söyledi.

Öğle arası olduğu için sınıfların boş olduğunu belirten Öztürk, okul yönetimi ve itfaiye ekiplerinin olaya hızla müdahale ettiğini ve yangından kimsenin etkilenmediğini dile getirdi.

Zarar gören sınıfın tadilatının en kısa sürede yapılacağını dile getiren Öztürk, yangın nedeniyle okulda bugün öğleden sonra ve yarın eğitime ara verildiğini kaydetti.



Yurt Dünya 5.01.2026 16:22:59 0
Anahtar Kelimeler: alanya'da okulda çıkan yangın söndürüldü

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

Vali Yılmaz Çalışıyor, Biz İzliyoruz
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2026 yılına hoş geldin derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

AK Parti Antalya'da 279 bin 232 üyeye ulaştı

2

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Bölge İstişare Toplantısı Antalya'da yapıldı

3

Alanya'da okulda çıkan yangın söndürüldü

4

Hatay'da ağaçlık alana devrilen öğrenci servisindeki 5 kişi yaralandı

5

Osmaniye’de, emekliye ayrılan 42 yıllık öğretmene duygusal veda

6

Akseki Esnaf ve Sanatkarlar Şoförler Odası başkanlığına Vahit Öz aday oldu

7

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlandı

8

İklim değişikliği endemik bitkilerin yayılışını olumsuz etkiliyor

9

Adana'da sahipsiz köpekler ekipler tarafından toplanıyor

10

Antalyaspor'da teknik direktör Uğurlu için imza töreni