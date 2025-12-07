Alanya'da sağanak nedeniyle iş yerlerini su bastı, araçlarda mahsur kalanlar kurtarıldı

İlginizi Çekebilir

Alanya

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı iş yerlerinde su baskını yaşandı, araçlar su birikintilerinde mahsur kaldı.

İlçede gün boyunca etkili olan yağış zaman zaman sağanağa dönüştü. Yağış nedeniyle bazı mahallelerdeki iş yerlerini su bastı, çevreyolundaki alt geçitlerde su birikintileri oluştu.

Su birikintilerinde arıza yapan araçlarda bulunan vatandaşlar, itfaiye yardımıyla kurtarıldı.

İtfaiye ekipleri, trafiğe kapatılan alt geçitte biriken suyun tahliyesini gerçekleştirdi.

Kentteki bazı cadde ve sokaklarda da su birikintileri oluştu.



