İlginizi Çekebilir

Alanya'da yılbaşı tedbirleri kapsamında uygulama gerçekleştirildi
Alanya'da akrobatik hareketler yaparak polisin üzerine motosiklet süren 2 kişi tutuklandı
Aladağ ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürdü
Edenred Türkiye'den 2026 yılı günlük yemek bedeli değerlendirmesi
İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde tekstil ve çevre çalıştayı düzenlendi
Akdeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan Alacabel Geçidi beyaza büründü
Erzin ilçesinde hırsızlık suçundan aranan zanlı tutuklandı
İskenderun'da pompalı tüfekle havaya ateş açan zanlı yakalandı
Muaythaide milli sporcular, 2025'te uluslararası organizasyonlarda 85 madalya kazandı
Hatay'da yeniden ayağa kaldırılan tarihi meclis binası devlet tiyatrolarına sahne olacak

Alanya'da yılbaşı tedbirleri kapsamında uygulama gerçekleştirildi

Alanya

Alanya'da yılbaşı tedbirleri kapsamında uygulama gerçekleştirildi

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde yılbaşında kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen uygulamada 30'u çeşitli suçlardan aranan, 7'si de uyuşturucu ticaretin 37 kişi yakalandı.

Alanya Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada yılbaşı gecesi sahil güvenlik, emniyet ve jandarma ekiplerince 586 personelin katılımıyla uygulama yapıldı.

Uygulama kapsamında aralarında çeşitli suçlardan aranan 30 kişi, uyuşturucu madde ticaretinden de 7 şüpheli gözaltına alındı.

Denetimlerde 93 gram kokain, bir hassas terazi ve çok sayıda sentetik hap ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 123 bin 690 lira ve 1915 Avro ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 2 bin 984 araç ve sürücüsü kontrol edildi. 211 sürücüye işlem uygulanırken 28 araç trafikten men edildi.



Yurt Dünya 1.01.2026 19:02:59 0
Anahtar Kelimeler: alanya'da yılbaşı tedbirleri kapsamında uygulama gerçekleştirildi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

2026 Yılına Girerken
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2025 yılına güle güle derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Alanya'da yılbaşı tedbirleri kapsamında uygulama gerçekleştirildi

2

Alanya'da akrobatik hareketler yaparak polisin üzerine motosiklet süren 2 kişi tutuklandı

3

Aladağ ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürdü

4

Edenred Türkiye'den 2026 yılı günlük yemek bedeli değerlendirmesi

5

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde tekstil ve çevre çalıştayı düzenlendi

6

Akdeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan Alacabel Geçidi beyaza büründü

7

Erzin ilçesinde hırsızlık suçundan aranan zanlı tutuklandı

8

İskenderun'da pompalı tüfekle havaya ateş açan zanlı yakalandı

9

Muaythaide milli sporcular, 2025'te uluslararası organizasyonlarda 85 madalya kazandı

10

Hatay'da yeniden ayağa kaldırılan tarihi meclis binası devlet tiyatrolarına sahne olacak