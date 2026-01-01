Alanya'da yılbaşı tedbirleri kapsamında uygulama gerçekleştirildi

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde yılbaşında kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen uygulamada 30'u çeşitli suçlardan aranan, 7'si de uyuşturucu ticaretin 37 kişi yakalandı.

Alanya Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada yılbaşı gecesi sahil güvenlik, emniyet ve jandarma ekiplerince 586 personelin katılımıyla uygulama yapıldı.

Uygulama kapsamında aralarında çeşitli suçlardan aranan 30 kişi, uyuşturucu madde ticaretinden de 7 şüpheli gözaltına alındı.

Denetimlerde 93 gram kokain, bir hassas terazi ve çok sayıda sentetik hap ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 123 bin 690 lira ve 1915 Avro ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 2 bin 984 araç ve sürücüsü kontrol edildi. 211 sürücüye işlem uygulanırken 28 araç trafikten men edildi.