İlginizi Çekebilir

Feke ilçesinde köy tipi afet konutlarının yapımı sürüyor
Antalya'da coğrafi işaret başvurusu yapılan Döşemealtı kabağı tanıtıldı
Mersin'de motosikletin yayalara çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
Adana'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Adana'da çevre gönüllüleri Seyhan Nehri'nin çevresindeki atıkları topladı
Atakaş Hatayspor-Serikspor maçının ardından
Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçının ardından
Alanyaspor-Fatih Karagümrük maçının ardından
HDI Sigorta yenilenen işveren markası ile çalışan deneyimini güçlendiriyor

Alanyaspor-Fatih Karagümrük maçının ardından

Alanyaspor-Fatih Karagümrük maçının ardından

Alanyaspor-Fatih Karagümrük maçının ardından

ANTALYA - Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Atılay Canel, ligin ikinci yarısında kulübün yeni bir yapılanma içine gireceğini belirterek, "Biz de bu yeniden yapılanmaya yardımcı olmak için teknik ekip olarak görevi bıraktık." dedi.

Canel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuna durgun başladıklarını ve akabinde de golü yediklerini söyledi.

İkinci yarı biraz toparlanır gibi olduklarını anlatan Canel, "Ama bir anlık yan hakemin sakatlanması, oyuncularımızın konsantrasyon kaybetmesiyle taçtan gelen bir pozisyonla golü yedik." diye konuştu.

Canel, ligin ikinci yarısında kulübün yeni bir yapılanma içine gireceğini aktararak, "Biz de bu yeniden yapılanmaya yardımcı olmak için teknik ekip olarak görevi bıraktık. İnanıyorum ki bu yeniden yapılanma ile çok iyi futbolcular, oyuncular gelecektir ve Karagümrük takımı ligde kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Fatih Karagümrük formasının ağırlığını kaldıramayan oyuncularla da yolların ayrılacağını dile getiren Canel, herkese teşekkür etti.



Spor 21.12.2025 18:44:29 0
Anahtar Kelimeler: alanyaspor-fatih karagümrük maçının ardından

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

Osmaniyespor Zoru Başardı
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tekno-feodalizm

İlginizi Çekebilir

1

Feke ilçesinde köy tipi afet konutlarının yapımı sürüyor

2

Antalya'da coğrafi işaret başvurusu yapılan Döşemealtı kabağı tanıtıldı

3

Mersin'de motosikletin yayalara çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

4

Adana'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

5

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

6

Adana'da çevre gönüllüleri Seyhan Nehri'nin çevresindeki atıkları topladı

7

Atakaş Hatayspor-Serikspor maçının ardından

8

Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçının ardından

9

Alanyaspor-Fatih Karagümrük maçının ardından

10

HDI Sigorta yenilenen işveren markası ile çalışan deneyimini güçlendiriyor