Alarko ve SKD Türkiye'den sürdürülebilir tarım alanında saha analizi

İSTANBUL - Alarko Holding, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) işbirliğiyle hazırladığı "Tarımda Kadın ve Genç İstihdamının Güçlenmesi" raporunu yayımladı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, SKD Türkiye ve Alarko Holding öncülüğünde hazırlanan "Tarımda Kadın ve Genç İstihdamının Güçlenmesi" raporu, Ülker, İş Bankası, İmece Mobil ve Alarko Tarım Grubu'nun, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerindeki tarımsal üretim alanında çalışan 400'e yakın sektör paydaşının katıldığı kapsamlı saha araştırmasıyla gerçekleştirildi.

Kadınları ve gençleri yenilikçi tarım uygulamalarıyla düşük karbonlu ve kapsayıcı bir üretim modeline geçişin taşıyıcı gücü olarak konumlandıran Alarko, aynı vizyonu paylaştığı SKD Türkiye'nin yönetim kurulu üyesi olarak, derneğin "Tarımda Sürdürülebilirlik" isimli görev gücüne de liderlik ediyor.

Sektörde fırsat eşitliğini güçlendirmeye, kapsayıcı istihdam modellerini teşvik etmeye ve tarımsal üretimin geleceğini daha dirençli, verimli ve yenilikçi bir yapıya kavuşturmaya katkı sağlamayı hedefleyen rapor, tarımın dönüşümünde kadınların ve gençlerin rolünü merkeze alıyor.

Katılımcıların demografik özelliklerinden sektörel deneyimlerine, teknoloji, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik algılarından, iş güvenliği, iklim değişikliği ve istihdamda karşılaşılan engellere kadar çok boyutlu bir veri setine dayanan analizler, bölgesel dinamikler açısından da önemli içgörüler sağlıyor.



Raporda öne çıkan bazı maddeler şöyle:

Tarımda çalışan kadın sayısı 2,3 milyon ve bu oran tarım istihdamının neredeyse yarısına denk geliyor. Ancak kadınların büyük bölümü kayıt dışı, güvencesiz ve ücretsiz aile işçisi konumunda. Bu tablo, kadın emeğinin görünmez hale geldiğini ve kırsal kalkınmanın sosyal güvence olmadan sürdürülemez olduğunu gözler önüne seriyor.

Gençlerin yüzde 64'ü girişimcilik eğitimine yoğun ilgi gösteriyor. Bu veri, onların tarımda yalnızca iş gücü değil, geleceğin girişimcileri olarak da rol alabileceklerini ortaya koyuyor.

Rapora katkı sağlayan katılımcıların yüzde 58'i 40 yaş altında bulunuyor. Bu durum, gençlerin tarım sektörüne ilgi göstermeye açık olduğunu, doğru destek mekanizmaları ile tarımın geleceğinin genç kuşaklara devredilebileceğini işaret ediyor.



Katılımcıların yüzde 47'si tarımda 3 yıldan az deneyime sahipken, yüzde 30'u 10 yıl ve üzeri deneyimi bulunuyor. Ancak mesleki gelişim imkanlarını yeterli bulanların oranı yalnızca yüzde 25 seviyesinde bulunuyor. Bu da sektörde hem yeni başlayanların hem de deneyimli çalışanların gelişim ihtiyaçlarının yeterince karşılanmadığını gösteriyor.

Rapor, teknoloji kullanımında ciddi bir açık olduğuna da vurgu yapıyor. Katılımcıların sadece yüzde 14,5'i teknoloji kullanımı konusunda kendisini yeterli görüyor.



Katılımcıların yalnızca yüzde 17'si ülke tarım politikalarının kadın ve gençleri yeterince desteklediğini düşünüyor.



En çok talep edilen üç eğitim konusu ise "sürdürülebilir tarım uygulamaları", "girişimcilik ve iş kurma", "gübre kullanımı ve bitkisel ürün" gelişimi olarak öne çıkıyor.



Katılımcıların yüzde 60'ı sosyal haklar konusunda bilgisinin yetersiz olduğunu belirtirken, yüzde 62'si hijyen, kreş, iş güvenliği gibi imkanları yeterli bulmuyor.



Raporda yer alan çıktılar, Alarko'nun ve Tarımda Sürdürülebilirlik Görev Gücü'nde yer alan diğer SKD Türkiye üyelerinin destekleriyle gerçekleşecek saha eğitimi programlarına da baz teşkil edecek.



- Alarko Tarım Grubu, yüzde 75 kadın çalışan oranıyla sektörde öne çıkıyor

Tarımsal üretimin yalnızca ekonominin değil, sağlıklı bir geleceğin de ana unsuru olduğuna inanan Alarko Şirketler Topluluğu, 2023'te giriş yaptığı tarım sektöründe jeotermal seralarda topraksız ve kalıntısız üretim yapıyor. Çankırı'da geçen yıl faaliyete başlayan hibrit teknolojiye sahip mikro granül gübre fabrikası, Avrupa'nın bu alandaki en büyük üretim tesisi olma özelliği taşıyor.



Tohum ıslahı alanında AR-GE çalışmalarını sürdüren Alarko, kurutulmuş gıda üretimiyle tarımsal üretimde israfın önüne geçmeyi hedefliyor. Alarko Tarım Grubu, yüzde 75 kadın çalışan oranıyla da sektörde öne çıkıyor.

Sürdürülebilir ve modern tarım alanındaki yatırımlarını hız kesmeden sürdüren Alarko, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın istihdamının artırılması konusunda yürüttüğü sosyal projeleriyle de dikkati çekiyor. SKD Türkiye bünyesinde, Alarko'nun desteğiyle yayımlanan "Tarımda Kadın ve Genç İstihdamının Güçlenmesi" raporu, sektördeki dönüşüm için atılacak adımların yanı sıra ilgili görev gücünün düzenleyeceği eğitim serilerine de ışık tutuyor.

SKD Türkiye'nin Tarımda Sürdürülebilirlik Görev Gücü tarafından yürütülen program kapsamındaki ilk eğitim Alarko Holding ve Alarko Tarım Akademisi'nin destekleriyle gerçekleştirildi.

Eskişehir Sanayi Odası'nda düzenlenen eğitim programında "Sürdürülebilir Tarım", "Modern Tarım Teknolojileri", "Ata ve Hibrit Tohumun Geleceği", "Tarımda Gübre Kullanımı", "Sektörden İyi Tarım Uygulamaları" ile "Girişimcilik ve İş Kurma Süreçleri" başlıkları masaya yatırıldı.



Programa, alanında uzman akademisyenler, sektör temsilcileri ve sivil toplum paydaşları konuk edildi.



Sektörden farklı markaların iyi uygulamalarının da incelendiği program, başta kadın ve genç tarım çalışanları olmak üzere bölgenin tarım paydaşlarını bir araya getirdi.