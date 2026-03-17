İSTANBUL - Alarko Holding, şirketlerinin sürdürülebilirlik alanındaki aksiyonlarının ve yeni dönem hedeflerinin değerlendirildiği "Ortak Etki Günü" etkinliğinin ikincisini gerçekleştirdi.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, şirketlerinin birbirinden öğrenme kültürünün güçlenmesine, iyi uygulamaların görünür hale gelmesine, sürdürülebilirlik yönetiminde kolektif değer yaratma yaklaşımının derinleşmesine katkı sunan etkinlik karbon nötr olarak düzenlendi.

Alarko Şirketler Topluluğu Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Yıldız'ın başkanlık ettiği buluşmaya holding üst düzey yöneticileri, topluluk şirketlerinin genel müdürleri ve sürdürülebilirlik yöneticilerinin yanı sıra holdingin sürdürülebilirlik odağındaki iş ortakları katıldı.

Holding, sürdürülebilirliği tüm faaliyet alanlarındaki saha uygulamaları, ölçümleme, raporlama, iyileştirme ve yönetişim mekanizmalarını kapsayan bütüncül bir dönüşüm alanı olarak ele alıyor.

Ortak hedefler ve ortak yönetişim anlayışıyla yürütülen çalışmalar, holdingin ortak etkisini sistematik ve izlenebilir bir yapıya taşıyor.

Sürdürülebilirlik dönüşüm yolculuğu iç paydaşlara yönelik programlarla da destekleniyor. "Pozitif Etki Yeşil Yaka Eğitim Programı" ve iç farkındalık çalışmaları yoluyla kurum içi teknik kapasite artırılırken, küresel eğilim analizleri ve topluluk bazlı risk/fırsat çalıştayları geleceğe hazırlık sürecini besliyor.

Merkezi olarak takip edilen sürdürülebilirlik hedefleri, tüm grup şirketlerinin kurumsal performans puanlarına yüzde 5-10 arasında etki ediyor.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeleri (UNGC), Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri (WEPs), SKD Türkiye, Ev İçi Şiddete Karşı Şirketler (BADV) Ağı gibi ulusal ve uluslararası inisiyatiflerle işbirlikleri, holdingin hayata geçirdiği çevresel ve sosyal etki projelerinde somut sonuçlara dönüşüyor.

İstanbul Ortaköy'de bulunan holding merkezinde "karbon nötr yerleşke" uygulamasına devam eden Alarko, sürdürülebilirlik liderlerini bir araya getirdiği "Ortak Etki Günü"nün karbon ayak izini de her yıl dengeliyor.





Ortak Etki Günü'nde "Etki Odaklı Teknolojik Dönüşüm" kategorisinde ödüle layık görülen Alarko Tarım'ın modern seralarında yapay zeka destekli uzaktan takip ve yönetim sistemleri kullanılıyor.

Mikro granül fabrikasında devreye alınan çatı güneş enerjisi santrali (GES) ile tüm grubun enerji tüketiminin yüzde 20'si güneş enerjisinden karşılanıyor. Seraların yüzde 80'inde devreye alınan su ve gübre geri kazanım sistemiyle yüzde 30 tasarruf sağlanıyor.

Ortak Etki Günü'nde "Etki Yaratan Sürdürülebilirlik Yönetişimi" ödülü alan Alarko Carrier, yönetim kurulu tarafından sahiplenilen ve çalışma gruplarıyla yaygınlaştırılan, uçtan uca izlenebilir bir yapıyla ilerliyor.

"Okulların Havası Değişiyor" projesiyle Anadolu'nun farklı illerinde yer alan eğitim kurumlarında iç hava kalitesinin iyileştirilmesine de destek veren Alarko Carrier, yönetişimden üretime, kaynak verimliliğinden sosyal faydaya uzanan bütüncül bir sürdürülebilirlik performansı ortaya koyuyor.

Yenilenebilir enerji santrallerindeki uygulamaları ve enerji depolama yatırım planlarıyla "Etki Yaratan İklim Dostu Enerji Çözümleri" ödülünü alan Altek Alarko, holding merkez yerleşkesi, Hillside Fethiye Beach Club ve Alarko Taahhüt yönetim ofisindeki yeşil enerji kullanımını I-REC sertifikalarının itfası yoluyla destekleyerek topluluk için karbon ayak izinin azaltılmasına destek oluyor.

MEDAŞ, kayıp-kaçak oranlarının minimize edilmesi için yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. MEDAŞ tarafından dağıtılan elektriğin yüzde 38,5'i yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanıyor.

Ortak Etki Günü'nde "Etki Yaratan Döngüsel Kaynak Kullanımı" ödülünü alan şirket, arızalanan envanterlerini bakım çalışmalarıyla şebekeye yeniden kazandırarak atıklarını kontrol altında tutuyor.

Alarko Turizm Grubu bünyesindeki Hillside Beach Club, sürdürülebilirlik alanında 14'ü gönüllülük esasına dayanan 17 farklı sürdürülebilirlik sertifikasıyla yüksek standartlarda uygulamalara imza atıyor. "Etki Odaklı Sürdürülebilir Turizm Projeleri" ödülüne layık görülen grubun sosyal sorumluluk yaklaşımının merkezinde ise bölgesel kalkınma yer alıyor.

Ortak Etki Günü'nde "Etki Yaratan Sürdürülebilirlik Farkındalık Projeleri”"ödülü alan Alarko Taahhüt Grubu, şantiyelerinde yedi yaşından büyük ağır makine kullanmıyor. Bu sayede yüzde 20-30 enerji verimliliği sağlanıyor.

- "İklim riskleri, doğrudan iş sonuçlarını etkileyen gerçeklik haline geldi"

Açıklamada etkinlikteki açılış konuşmasına yer verilen Alarko Şirketler Topluluğu CEO'su Ümit Yıldız, iklim risklerinin artık yalnızca çevresel değil, doğrudan iş sonuçlarını etkileyen gerçeklik haline geldiğini belirtti.

Bir yerde riskler varsa, mutlaka fırsatların da olacağına işaret eden Yıldız, "Bu bakış açısıyla sürdürülebilirliği sadece iş modellerimizin değil, büyüme planlarımızın ve yatırımlarımızın da merkezine koyuyoruz." ifadesini kullandı.

Yıldız, artan çevresel ve sosyal regülasyonların, değişen tüketici beklentileriyle birlikte yeni pazarlar oluşturduğunu aktardı.

Gelecek dönemde temiz enerji, yeşil teknolojiler ve etki yatırımlarının daha da önem kazanacağını vurgulayan Yıldız, şöyle devam etti:

"Enerji verimliliği, biyoçeşitlilik, sağlıklı ve güvenli gıdaya erişim, etki odaklı toplumsal projeler, döngüsel ekonomi, üçüz dönüşüm. Sürdürülebilirlik literatüründe yer alan tüm bu kavramları Alarko için sadece birer ev ödevi değil, birer iş fırsatı olarak görmemiz gerektiğine inanıyorum."

Yıldız, karbon emisyonlarının azaltılmasında yeşil enerjiye geçiş ve kaynakların döngüsel kullanımının büyük potansiyel taşıdığına dikkati çekerek, "Kendimiz dönüşürken, iş ortaklarımızı, tedarikçilerimizi ve müşterilerimizi de dönüştürmemiz gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer alan ve bu kapsamdaki çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) değerlendirmesinde en yüksek puanlı üç şirketten biri olduklarını aktaran Yıldız, hedeflerinin yeşil yatırımları artırma, karbon ayak izini azaltma ve sosyal etkiyi güçlendirme olduğunu kaydetti.