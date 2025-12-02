İlginizi Çekebilir

Albaraka Türk ve Taksitlio.com'dan alışveriş finansmanında işbirliği

İSTANBUL - Albaraka Türk, Taksitlio.com platformuyla gerçekleştirdiği işbirliği aracılığıyla müşterilerine yenilikçi ve avantajlı finansman çözümleri sunacak.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Albaraka Türk, dijitalleşme vizyonu doğrultusunda yeni bir işbirliğine imza attı.

Albaraka API ve Taksitlio.com platformunun işbirliği sayesinde Albaraka Türk müşterileri, 12 bin 500'ün üzerinde anlaşmalı satış noktasında bankanın alışveriş finansmanına ulaşabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdürü Malek Temsah, dijitalleşmeyi bankacılık geleceğinin en temel unsurlarından biri olarak gördüklerini belirtti.

Taksitlio.com ile gerçekleştirdikleri işbirliğinin, müşteri deneyimini kolaylaştırmanın yanı sıra finansmana erişimde esnek ve hızlı çözümler sunmalarını sağladığını vurgulayan Temsah, "Önümüzdeki dönemde de müşterilerimizin ihtiyaçlarına en uygun dijital çözümleri üretmeye devam edecek, 'Öncü Bankacılık' vizyonumuzu teknolojiyle daha da güçlendireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Taksitlio.com Genel Müdürü Çağdaş Değirmencioğlu da tüketicilere değer katan, şeffaf ve yenilikçi finansman çözümleri sunmaktan mutluluk duyduklarını aktardı.

Mağaza içi kredi kullanımını standart hale getirme vizyonlarına adım adım yaklaştıklarına değinen Değirmencioğlu, şunları kaydetti:

"İşbirliklerimizle hem tüketicilere daha fazla seçenek hem mağazalara satış hacmi artışı sağlıyoruz. Türkiye'nin öncü kredi karşılaştırma platformu olarak, tüketicilere alışveriş anında hızlı, şeffaf ve avantajlı finansman çözümleri sunuyoruz. Albaraka Türk'ün platformumuza dahil olmasıyla, katılım bankacılığı ürünlerinde de kullanıcılarımıza hizmet çeşitliliği sunmaktan memnuniyet duyuyoruz."



