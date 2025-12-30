Alfa Romeo'nun 33 Stradale modeli müzeye geri dönüyor

İlginizi Çekebilir

İSTANBUL - Alfa Romeo'nun 33 Stradale modeli, ABD'deki turnesinin ardından İtalya'daki Alfa Romeo Müzesi'ne dönüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, müze, 6 Ocak 2026'ya kadar yeni 33 Stradale'ye ev sahipliği yaparak, ziyaretçilere markanın çağdaş modellerinden birini yakından görme fırsatı sunacak.

İlk kez, 30 Ağustos 2023'teki tanıtımının ardından Alfa Romeo Müzesi'nde sergilenen 33 Stradale, ikinci kez müzede ziyaretçilerle buluşmuş olacak.

Müzede yer alan "Geçmişten Günümüze" bölümünde, rüzgar tüneli modelinin yanında özel alanda sergilenen araç, yeni 33 Stradale modeline özgü aerodinamik geliştirme, tasarım ve performans arasındaki güçlü bağı simgeliyor.

Efsanevi 1960'lar modeli ve Tipo 33 yarış otomobilinden esinlenerek bir ikonun dönüşünü sembolize eden modelden 33 adet üretildi. Her bir araç, BOTTEGAFUORISERIE projesinin vizyonuna uygun zanaatkarlık süreciyle ve özen gösterilerek üretilen örnek olarak göze çarpıyor.

Kaputun altında 630 HP gücündeki çift turbo V6 motor bulunuyor. Sıfırdan 100 kilometre/saat (km/sa) hıza 3 saniyenin altında ulaşan araç, 333 km/sa maksimum hızıyla sürüş deneyimi sunuyor.

Ayrıca model, Monterey Car Week'te görücüye çıkmasının ardından Motorlux, Hagerty House, The Quail ve efsanevi Laguna Seca pisti gibi duraklarda sergilendi. Ardından araç, Los Angeles şehrindeki Petersen Otomotiv Müzesi'nde bir sergide ve Macchinissima'da boy gösterdi. Yolculuk, Wynn Las Vegas'ta düzenlenen 2025 Concours, Los Angeles Otomobil Fuarı ve Art Basel'e katılımla sona erdi.

Model, 24 Haziran 2015'te halka yeniden açılan Arese'deki ikonik Alfa Romeo Müzesi'nde bir kez daha başrole geçiyor. Sergi, ikonik modeller, prototipler ve multimedya içerikleri aracılığıyla markanın hikayesini anlatarak, ziyaretçileri markanın geçmişine ve değerlerine dair yolculuğa çıkarıyor.



30.12.2025
