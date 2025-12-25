İlginizi Çekebilir

Garanti BBVA'dan Mastercard işbirliğiyle yapay zeka asistanlı e-ticaret dönemi
Adana'da intihar eden kişi ile öldürdüğü 2 çocuğunun cenazeleri defnedildi
Mersin'deki Katolik kilisesinde Noel ayini yapıldı
Bozyazı ilçesinde geleneksel çocuk oyunları etkinliği düzenlendi
Kadirli Belediye Başkanı Olcar, vatandaşlarla bir araya geldi
Kozan'da şehitler anısına fidan dikildi
Osmaniye'deki Nohuttepe Atış Poligonu yenilenerek hizmete açıldı
İstanbul merkezli sahte içki operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı
Bakan Tekin'den Mersin'de silahla yaralanan okul müdürüne "geçmiş olsun" telefonu
Damat Tween'den yeni yıl etkinliği

Algün Ataşehir projesinde ön talep süreci başlatıldı

Algün Ataşehir projesinde ön talep süreci başlatıldı

Algün Ataşehir projesinde ön talep süreci başlatıldı

İSTANBUL - Algün İnşaat, İstanbul'da hayata geçireceği "Algün Ataşehir" projesinde ön talep toplama sürecini başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Finans Merkezi'ne komşu konumda bulunan proje, çatı havuzu ve golf sahası gibi özellikleriyle öne çıkıyor.

Batı Ataşehir'de yıkımları tamamlanan proje, 6 bin metrekare arsa ve yaklaşık 40 bin metrekare inşaat alanı üzerinde yükseliyor. 15'er katlı iki blok ile 9 ve 5 katlı iki bloktan oluşan projede, rezidans, ofis ve ticari üniteleri kapsayan toplam 267 bağımsız bölüm yer alıyor.

"Ataşehir'de Yeni Zirve" sloganıyla tanıtılan projede, yüksek çatı konsepti, teras ve çatıda adalar manzaralı yüzme havuzu, güneşlenme terası, mini golf sahası ve bahçe alanları bulunuyor. Sosyal tesislerde ise fitness, hamam, sauna, cep sineması, oyun ve müzik odaları ile çocuk oyun alanları planlanıyor.

Ön talep toplama süreci başlatılan proje, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 9, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne 12, Avrasya Tüneli'ne 8, Sabiha Gökçen Havalimanı'na 19 kilometre, E-5 Karayolu'na 500 metre ve TEM Otoyolu'na 3 kilometre mesafede konumlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Algün Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Algün, nitelikli yapılar üreterek kentin dönüşümüne katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Ataşehir projesini karma ve konsept bir proje olarak planladıklarını aktaran Algün, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, hem yurt içinde hem de yurt dışında sektörün global oyuncuları arasında yer almak. Bu amaçla öncelikle merkezimizi İstanbul'a taşıdık ve İstanbul'un göz bebeği lokasyonlarından Ataşehir ile Beylerbeyi'nde iki büyük projeyi hayata geçirmeyi hedefledik. Şimdi bunlardan ilki olan Ataşehir projesine start vermiş bulunuyoruz."



Ekonomi 25.12.2025 13:01:00 0
Anahtar Kelimeler: algün ataşehir projesinde ön talep süreci başlatıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

TOKİ Herkese Bir Anahtar Verse Ne Olur?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Garanti BBVA'dan Mastercard işbirliğiyle yapay zeka asistanlı e-ticaret dönemi

2

Adana'da intihar eden kişi ile öldürdüğü 2 çocuğunun cenazeleri defnedildi

3

Mersin'deki Katolik kilisesinde Noel ayini yapıldı

4

Bozyazı ilçesinde geleneksel çocuk oyunları etkinliği düzenlendi

5

Kadirli Belediye Başkanı Olcar, vatandaşlarla bir araya geldi

6

Kozan'da şehitler anısına fidan dikildi

7

Osmaniye'deki Nohuttepe Atış Poligonu yenilenerek hizmete açıldı

8

İstanbul merkezli sahte içki operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı

9

Bakan Tekin'den Mersin'de silahla yaralanan okul müdürüne "geçmiş olsun" telefonu

10

Damat Tween'den yeni yıl etkinliği