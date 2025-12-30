Allianz Türkiye toplumsal yatırımlarla sürdürülebilir geleceğe katkı sağladı

İSTANBUL - Allianz Türkiye, sürdürülebilir değer yaratma vizyonu kapsamında hayata geçirdiği programlarla 2025'te de yatırımlarını sürdürdü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Allianz Türkiye, insanı odağa alan ve gelecek nesilleri cesaretlendiren toplumsal yatırımlara ağırlık vermeye devam ediyor.

Allianz Türkiye, sürdürülebilir kalkınma için toplumsal refahı artıran projelerine çalışanları ve acentelerinin yanı sıra sektör profesyonellerini, sivil toplum kuruluşlarını ve paydaşlarını dahil ederek geniş bir ekosistemi anlamlı işbirlikleri kurmaya ve ortak değer yaratmaya teşvik ediyor.

Kız çocuklarının temel ihtiyaçlara ve eğitime erişimini desteklemek amacıyla Koruncuk Vakfı ile yürüttüğü "Bir Kız Gelecek" kurumsal sosyal sorumluluk projesi kapsamında bu yıl yeni bir adım daha atan şirket, Allianz Grubu'nun da desteğiyle Koruncuk Vakfının İstanbul Arnavutköy Bolluca'daki yerleşkesinde yeni yurt binasının temelini attı.

Projeye toplamda 2 milyon euroyu aşan yatırım yapan Allianz, 2 bin 230 metrekarelik alanda inşa edilen ve 2026'da tamamlanması beklenen yeni yurt binası ile Koruncuk Vakfının mevcut kapasitesini artırarak daha fazla kız çocuğuna güvenli bir yaşam alanı sağlayacak.

Bir Kız Gelecek programı kapsamında Koruncuk Vakfındaki kız çocuklarına barınmanın yanı sıra temel ihtiyaçlar, üniversite bursu, mentör desteği, mesleki eğitim, staj ve istihdam gibi faydalar da sunuluyor. Bu yıl Koruncuk Vakfı bünyesine alınan, deprem bölgesinden 25 kız çocuğunun temel ihtiyaç ve eğitim başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarına destek olundu.

Koruncuk Vakfında çıkan ve üniversite öğrenimine devam eden 43 gence burs verilirken, Allianz çalışanlarından oluşan gönüllü mentörler dolayısıyla 17 kız çocuğuna 15 Allianz çalışanı gönüllü olarak mentörlük desteği sağladı. Ayrıca kız çocuklarına lise sonrası mesleki eğitimler, staj kontenjanları ve istihdam olanakları da sunuldu. Bir Kız Gelecek programı kapsamındaki bu çalışmalar, 2026'da da artarak devam edecek.

Allianz Türkiye'nin deprem ve yangın konularında toplumsal risk farkındalığını artırma hedefiyle kurduğu Allianz Teknik Deprem ve Yangın Test ve Eğitim Merkezi, toplumun her kesiminin afetlere karşı daha bilinçli olması için çalışmalarına devam ediyor. Bu misyonla Allianz Teknik danışmanlığı ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) işbirliğiyle 2024'te hayata geçirilen Bilinçli Adımlar Güvenli Yarınlar programı da 7-14 yaş grubu çocukları farkındalık eğitimleriyle afetlere hazırlıyor.

Bu yıl programın üçüncü etabına özel olarak tasarlanan kutu oyununu da çocuklar ve ebeveynlerle paylaşan Allianz, 2025 yılı boyunca 10 binden fazla çocuğu deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenlere dair bilgilendirdi.

Daha kapsayıcı, dayanıklı ve güçlü bir gelecek inşa etmek hedefiyle kız çocuklarının güçlendirilmesine verdiği desteği genişleten Allianz Türkiye, bu yıl "Dağ Gibi Arkanızdayız" projesini de hayata geçirdi. 2026'da yapılacak olan Milano Cortina Kış Oyunları dolayısıyla, ülkede kış sporlarına olan ilgiyi artırmak, bu alanda yeni sporcuların yetişmesine imkan sağlamak ve eşit şartlara sahip olamayan kız çocuklarının potansiyellerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen proje ile Erzurum'un Palandöken ilçesinde daha önce hiç kayak sporuyla tanışmamış 3 kız çocuğuna ilk kayak antrenörlüğü sınavına girene dek yaklaşık 10 sene boyunca eğitim ve malzeme desteği sağlayacak.

Allianz Türkiye aynı zamanda Milano'da ülkeyi temsil etmesi beklenen ancak geçirdiği kaza sonucu sakatlanan Balkan Şampiyonu milli kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım'ın da 2030 Kış Olimpiyatları'na dek ana sponsoru oldu.

Sigorta sektörünün sürdürülebilir dönüşümüne de öncülük eden Allianz, küresel ve yerel beklentilere yanıt veren, uzun vadeli değer yaratacak bir yol haritası oluşturmak için düzenli olarak paydaşlarıyla bir araya geliyor. Yapılan paydaş diyaloglarının sonuçlarından yola çıkarak yeni sürdürülebilirlik stratejisini hazırlayan şirket, etki alanları farklı olan kanaat önderleriyle geleceğe değer katacak sürdürülebilir adımlar atmaya devam ediyor.

Allianz'ın toplumsal fayda sağlayan tüm sosyal sorumluluk programlarında çalışanları, kapasite geliştirmek üzere bizzat yer alıyor. Allianz, "Harekete Geç" başlığı altında gönüllülerini finansal, iklim ve dijital okuryazarlık eğitimleri vermeye davet ediyor, sağlıklı yaşam ve toplumsal fayda için çalışanlarını aktif gönüllülüğe teşvik ediyor.