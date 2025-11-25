Allianz Türkiye'den KOBİ ve kurumlara özel sağlık çözümleri

İSTANBUL - Allianz Türkiye, hem işverenlere hem de çalışanlara kapsamlı avantajlar sunmak amacıyla sağlık sigortası çözümleri sunuyor.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, KOBİ'lerden büyük ölçekli işletmelere kadar her kurumun ihtiyacına göre çözümler üreten Allianz Türkiye, grup özel sağlık sigortası ürünleriyle kapsamlı ve esnek planları müşterileriyle buluşturuyor.



İşverenlerin bütçelerine göre farklı prim seçenekleri sunarak çalışanlarının sağlık masraflarını güvence altına alan Allianz Grup Sağlık Sigortası ile mevzuatta öngörülen koşullar çerçevesinde kurumlar, belirli vergi avantajlarından yararlanabiliyor. 10 kişi ve üzeri çalışanı bulunan kurumlara sunulan ürünlerde maliyet ve hizmet avantajlarını firma talepleriyle modüler hale getiren şirket, "tamamlayıcı sağlık", "özel sağlık" ve her ikisini de birleştiren "karma sağlık" ürün seçenekleri sağlıyor.



Bireysel Grup Sigortası ürünü sahibi sigortalılar da kendi vergi matrahlarındaki limitler dahilinde vergi avantajı elde edebiliyor. 5 kişi ve üzeri çalışanı bulunan kurumlara sunulan sigorta, işverenleri primlerini karşılamasa bile sağlık sigortası almak isteyen çalışanlar ve topluluk üyeleri için özel olarak tasarlandı. Bu çözümle sigortalı adayları, özel sağlık ya da tamamlayıcı sağlık sigortası ürünlerinde istedikleri planı uygulayarak, uygun fiyatlarla ürüne erişim imkanı buluyor.



Şirketin anlaşmalı uzman hekim muayeneleri ve laboratuvar hizmetlerinde katılım payı alınmıyor. Bu sayede, sigortalılar ek maliyet olmadan sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor.



Belirli şartları sağlayan sigortalılar için ömür boyu yenileme garantisi sunan Allianz'ın "mini check-up" paketi, yılda bir kez akciğer grafisi, EKG, tam kan sayımı ve tam idrar testi gibi sağlık testlerinden faydalanma imkanı tanıyor. "Diş bakım" paketinde de diş muayenesi, diş taşı temizliği ve röntgen hizmetleri sunuluyor.



Allianz'ın grup ve bireysel sağlık poliçelerinde, şartları sağlayan bebekler poliçe kapsamına dahil edilerek "Allianz Bebeği" olarak kabul ediliyor. Bebeğin doğum tarihinden itibaren ilk 30 günlük süre içerisinde yapılacak başvurularda, doğumsal hastalık ve rahatsızlıklar, bu uygulamayla kapsam altına alınıyor. Şirket, yenidoğan ve anne bakımına yönelik kapsamlı hizmetler de veriyor.

Dijital sağlıkta ise "Allianz'ım" uygulaması üzerinden uzman doktor görüşmeleri, psikolojik destek, diyetisyen hizmeti ve semptom sorgulama gibi hizmetler sağlanıyor. Allianz 365 sadakat programıyla indirimler ve "Seninle Güzel" sağlık blogu ile güncel sağlık bilgileri, müşterilerle buluşturuluyor.

Her ölçekten kurumun beklentisine uygun esnek çözümler üreten Allianz Türkiye, profesyonel satış kanalı ağı ve dijital hizmet anlayışıyla özel sağlık hizmetlerine uygun maliyetlerle ulaşılmasını hedefliyor.

Türkiye genelinde yaklaşık 10 bin anlaşmalı sağlık kurum ağı bulunan Allianz Türkiye, grup ve bireysel grup sağlık sigortası alanlarına yatırım yapmayı sürdürüyor.

- "Uzun vadeli bir yatırım"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı Emrah Gökmen, sağlık sigortasının, kurumları verimlilik, finansal yönetim ve itibar olarak güçlendiren uzun vadeli bir yatırım olduğunu belirtti.

Geniş ekosistemleri ve kapsayıcı çözümleriyle müşterilerinin yaşam boyu sağlık ortağı olmayı hedeflediklerini aktaran Gökmen, "Allianz'ı tercih eden yaklaşık 2,3 milyon sağlık müşterimizin şirketimizle geçirdiği süre ortalama 15 yıl. Bu süre, müşterilerimizin yaşam boyu bize duyduğu güveni gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Gökmen, güvenin yarattığı sorumluluğun bilinciyle müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik kapsayıcı çözümler geliştirmeye odaklandıklarını, bu yaklaşım doğrultusunda grup sağlık ve bireysel grup sağlık sigortalarını kurumlara sunduklarını aktardı.



Söz konusu sigortalar aracılığıyla kurumların çalışanlarıyla bağını güçlendirdiğine, çalışan memnuniyetini ve verimliliğini artırdığına değinen Gökmen, şunları kaydetti:



"Bu sigortalar, işveren markası itibarını yükseltmek için yapılacak stratejik yatırımlardan biri. Kurumlar, bu sayede, hem pek çok avantajdan yararlanabiliyor hem de çalışanlarına, global arenada Interbrand listesinde 7 yıl üst üste 'Dünyanın 1 Numaralı Global Sigorta Markası' seçilen ve Türkiye'de 6 yıl üst üste sadakat lideri olan Allianz Türkiye'nin sağlık ailesine dahil olmanın ayrıcalıklarını sunarak katma değer yaratıyor."





