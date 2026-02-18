Allianz Türkiye'nin "Finansla Gelecek" projesi Gaziantep'te tanıtıldı

GAZİANTEP - Allianz Türkiye’nin finansal okuryazarlık alanında gençlerin bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla hayata geçirdiği "Finansla Gelecek" projesinin tanıtımı Gaziantep'te gerçekleştirildi.

Allianz Türkiye, toplum genelinde finansal okuryazarlığı artırmak için uzun soluklu, kapsayıcı ve çok katmanlı eğitim seferberliği başlattı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye ve Habitat Derneği işbirliğiyle hayata geçirilen Finansla Gelecek projesi ile ülke genelinde fiziksel ve çevrim içi eğitimlerle projenin ilk yılında 10 bin gencin finansal okuryazarlık becerilerinin artırılması hedefleniyor.

Allianz Türkiye Hayat ve Emeklilik Şirketleri Genel Müdürü Taylan Türkölmez, İstasyon Gaziantep'te düzenlenen projenin tanıtımında yaptığı konuşmada, "finansal dayanık" konusunun altını çizdi.

Türkölmez, "Biz yalnızca sigorta şirketi değiliz, biz çok büyük bir finansal kurumuz. Çok büyük varlık yönetimi yapan şirketler bizim çatımızın altında. O nedenle bizim için yalnızca Türkiye’de değil, tüm dünyada toplumları finansal okuryazarlığa ulaşabilmesi hepimiz için geçerli." diye konuştu.

Projenin özünde gençlerin olduğunu dile getiren Türkölmez, "Bugün toplumsal olarak dayanıklılığı yaratmak için var olduğumuzu düşünüyoruz. Çünkü bugünün gençleri yarının toplumunun bireyleri olacak. Habitat var, UNDP var ama bununla da yeterli kalmaması gerekiyor. İlgili tüm paydaşların tüm kurumların Türkiye'nin bu konuda bilinçlenmesi konusunda katkı vermesi gerektiğini düşünüyorum, herkesi davet ediyorum." dedi.

UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Miodrag Dragisic de eğitim alan gençlerin gelecekte kendi kararlarını yönlendirmek, daha bilinçli karar vermek için çok daha gelişmiş hale geldiklerini belirterek, finansal bağımsızlığın aslında kapsayıcı büyüme, halkın çok daha dayanıklı ve daha güçlü olması anlamına geldiğini kaydetti.

Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu ise gençlere yönelik finansal okuryazarlık kapsamında bilincin geliştirilmesi konusunda içeriğine ve yöntemine inandıkları yeni bir projeye başladıklarını belirterek, "Kalkınma yalnızca ekonomik büyüme rakamlarından da ibaret değil. Kalkınma bireylerin kaynaklara erişebilmesi kadar o kaynakları doğru, bilinçli bir şekilde yönetebilmesiyle de mümkün. Bu nedenle biz finansal okur yazarlığı yıllardır güçlü bir kalkınma aracı olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençlerin finansal konuları konuşabildiklerinde hayatlarında doğru finansal kararlar alabileceklerini dile getiren Caldu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yaklaşımla hayata geçirdiğimiz Finansla Gelecek projesini Allianz ve UNDP işbirliğiyle gençlerin gerçek ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde tasarladık. Projemiz çerçevesinde Türkiye'nin 81 ilinden dahil olacak 100'e yakın eğitmenle bilgiyi akran eğitimi modeliyle aktaran, sürdürülebilir bir yapı kuruyoruz. Proje kapsamında 15-24 yaş arasındaki gençleri hedefliyoruz. Gençlere finansal riskler, sigorta okur yazarlı, dayanıklılık ve finansal erişim gibi konuları daha anlaşılır bir şekilde eğitimlerimizde anlatacağız. Eğitimlerin yalnızca yüz yüze kalmaması ve daha fazla gence ulaşabilmesi için sadece yüz yüze eğitimler olmayacak çevrimiçi platformlarda da bu eğitimleri aynı zamanda destekliyor olacağız."

Projenin ilk ayında yüz yüze eğitimler yoluyla 6 farklı kurumda 563 gence ulaştıklarını ifade eden Caldu, 1 yılda 10 bin gence ulaşmayı hedeflediklerini ve gençlerin bu alanda sadece eğitim almasını değil üretmesini de istediklerini söyledi.

UNDP Türkiye Finansla Gelecek Projesi Gönüllü Destekçisi Özge Özacar da projede yer almaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

