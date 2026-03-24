ALS'de erken farkındalık yaşam kalitesini artırıyor

İSTANBUL - Medicana Kadıköy Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan, amyotrofik lateral skleroz (ALS) hastalığında erken belirtilerin fark edilmesinin yaşam kalitesinin korunması açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Medicana Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, sinir sistemi hastalıkları arasında yer alan ALS, hareketi kontrol eden motor nöronların hasar görmesiyle ortaya çıkan ve ilerleyici seyir gösteren bir nörolojik hastalık olarak tanımlanıyor. Kasların istemli hareketlerini sağlayan bu sinir hücrelerinin işlevini kaybetmesi, kas güçsüzlüğü, kas erimesi ve zamanla hareket kabiliyetinde ciddi kısıtlanmalara yol açıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Onultan, ALS'nin yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik boyutları olan kompleks bir hastalık olduğunu belirterek, "Hareket yetisinin kademeli olarak azalması, bireyin bağımsızlığını etkilerken zamanla duygusal yük de oluşturabilmektedir. Bu nedenle ALS, yalnızca nörolojik açıdan değil, çok yönlü ele alınması gereken bir süreçtir." ifadelerini kullandı.



Hastalığın başlangıç belirtilerinin önemini vurgulayan Onultan, "İlk aşamada el ve ayaklarda güçsüzlük, nesneleri tutmakta zorlanma, konuşma sırasında peltekleşme veya kaslarda seğirme gibi belirtiler görülebilir. Bu bulgular çoğu zaman başka durumlarla karıştırılabildiği için erken tanı gecikebilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.



Onultan, ALS'de sık görülen belirtilere değinen şöyle sıraladı:

"Kas güçsüzlüğü, özellikle kol ve bacaklarda başlayıp zamanla yayılan güç kaybı. Kaslarda seğirme ve kramp, istemsiz kas hareketleri ve ağrılı kasılmalar. Konuşma ve yutma güçlüğü, iletişim ve beslenmeyi etkileyen sorunlar. Denge ve koordinasyon problemleri, düşme riskinde artış. Bu belirtilerin zaman içinde artış göstermesi, hastalığın ilerleyici doğasının en önemli göstergeleri arasında yer almaktadır."



Bu sürecin multidisipliner bir yaklaşım gerektirdiğini vurgulayan Onultan, "Tedavi sürecinde ilaç tedavilerinin yanı sıra fizik tedavi, solunum desteği ve beslenme düzenlemeleri önemli yer tutar. Amaç, hastalığın ilerleme hızını kontrol altında tutmak ve bireyin günlük yaşamını mümkün olduğunca bağımsız sürdürebilmesini sağlamaktır." değerlendirmelerinde bulundu.



ALS'nin bazı hastalarda bilişsel etkilerle de seyredebileceğine dikkati çeken Onultan, ALS ile beynin özellikle ön loblarını etkileyen frontotemporal demans (FTD) tablosu da görülebileceğini aktardı.



Hastalık sürecinin çok yönlü ele alınması gerektiğini vurgulayan Onultan, "ALS'de yalnızca kas gücü kaybına odaklanmak yeterli değildir. Hastalığın bilişsel ve psikiyatrik boyutları da dikkate alınmalı, gerekli durumlarda psikiyatri desteği sürece dahil edilmelidir." ifadelerini kullandı.

