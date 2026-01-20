İlginizi Çekebilir

Hatay'da 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Osmaniye'de turp işçileri, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Anadolu'nun kahve kültürünü tanıtan müzeyi 2 yılda yaklaşık 50 bin kişi gezdi
Yeşilay, Hatay'da geçen yıl 8 bin 125 kişiye bağımlılıkla mücadele eğitimi verdi
arabam.com'dan kış aylarında güvenli sürüş tavsiyeleri
Antalya, bisiklet sporunda da en önemli kamp merkezlerinden biri olacak
Cesur Kulaçlar projesinin 3. dönemi tamamlandı
Burdur'daki Karacaören Barajı'nda üretilen alabalık ve somon yurt dışından alıcı buluyor
Yale Linus Akıllı Kilit L2 Lite'ı piyasaya sürdü
Lif ile fermente gıda tüketimi mikrobiyotayı güçlendirerek kış hastalıklarına karşı koruyor

Anadolu'nun kahve kültürünü tanıtan müzeyi 2 yılda yaklaşık 50 bin kişi gezdi

Anadolu

Anadolu'nun kahve kültürünü tanıtan müzeyi 2 yılda yaklaşık 50 bin kişi gezdi

ADANA - YAKUP SAĞLAM - Anadolu'nun kahve kültürünün tanıtılması amacıyla Adana'nın Seyhan ilçesinde açılan Kahve Evi Müzesi, 2 yılda 50 bine yakın ziyaretçi tarafından gezildi.

Seyhan Belediyesince kentin en eski yerleşim yerlerinden olan Tepebağ Mahallesi'nde 2024'ün ocak ayında açılan müze, Anadolu'da tarihi uzun yıllara dayanan kahve kültürüne ışık tutuyor.

Ressam ve heykeltıraş Şahin Paksoy ile tasarımcı ve yazar Gönül Paksoy'un topladığı eserlerle oluşturulan müze, kahve tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Müzede, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde kullanılan cezve, fincan, el değirmeni, kavurma tavaları, terazi, tahta kaşık, su küpü ve şeker kapları sergileniyor.

Açılışından itibaren yaklaşık 50 bin kişiyi ağırlayan Kahve Evi Müzesi, her gün 08.00-17.00 saatlerinde ücretsiz gezilebiliyor.

- "Müzenin tanınırlığı ve görünürlüğü arttıkça ziyaretçi sayısı da artıyor"

Seyhan Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Utku Arınç, AA muhabirine, Türk kahvesi kültürünü yaşatmayı ve tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Ziyaretçilerin kahve tüketiminde kullanılan birçok tarihi materyali incelediğini dile getiren Arınç, "Müzede öğütme ve pişirme tavaları, dibekler, soğudanlıklar, fincanlar ve cezveler bulunmaktadır. Yaklaşık binin üzerinde eser var. Burada günümüzden yaklaşık 200 yıl öncesine ait eserlerin olduğu biliniyor." dedi.

Arınç, yerli ve yabancı turistlerin Türk kahvesine ilgi gösterdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Müzenin tanınırlığı ve görünürlüğü arttıkça ziyaretçi sayısı da artıyor. Önümüzdeki yıllarda buranın çok daha hak ettiği değeri göreceğini düşünüyoruz. Müzemize özellikle Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı ve Lezzet Festivali'nde şehrimize gelen yerli ve yabancı turistlerin uğradığını, gördüklerinden çok mutlu olduklarını biliyoruz."

Arınç, projeye desteklerinden dolayı Valilik ve Çukurova Kalkınma Ajansı ile Şahin ve Gönül Paksoy kardeşlere teşekkür etti.

- "İnsanı geçmişe götürüyor"

Ziyaretçilerden Feyza Kutlubay da müzeyi çok beğendiğini ifade ederek, "Güzel bir yer olmuş, insanı geçmişe götürüyor. Büyüklerimizin evlerini hatırlattı. Geçmişi hatırlamak güzel geldi. Herkesin görmesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Oya Cerit Tüylüce de kahve kültürüne ilişkin daha önce görmediği birçok eseri görme fırsatı bulduğunu söyledi.



Eğitim 20.01.2026 14:34:00 0
Anahtar Kelimeler: anadolu'nun kahve kültürünü tanıtan müzeyi 2 yılda yaklaşık 50 bin kişi gezdi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

HAGB, yani hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı nedir?

Bahri Çolpan

Heyecan ve Üzüntü Bir Arada
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Hatay'da 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

2

Osmaniye'de turp işçileri, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

3

Anadolu'nun kahve kültürünü tanıtan müzeyi 2 yılda yaklaşık 50 bin kişi gezdi

4

Yeşilay, Hatay'da geçen yıl 8 bin 125 kişiye bağımlılıkla mücadele eğitimi verdi

5

arabam.com'dan kış aylarında güvenli sürüş tavsiyeleri

6

Antalya, bisiklet sporunda da en önemli kamp merkezlerinden biri olacak

7

Cesur Kulaçlar projesinin 3. dönemi tamamlandı

8

Burdur'daki Karacaören Barajı'nda üretilen alabalık ve somon yurt dışından alıcı buluyor

9

Yale Linus Akıllı Kilit L2 Lite'ı piyasaya sürdü

10

Lif ile fermente gıda tüketimi mikrobiyotayı güçlendirerek kış hastalıklarına karşı koruyor