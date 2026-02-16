İlginizi Çekebilir

Daikin Taşkent'teki üniversite kampüsünün iklimlendirmesini sağladı
Antalya'da "Bir Tuş, Bir Tutku, Bir Konser" piyano resitali düzenlendi
Adana'da ambulans park halindeki otomobile çarptı
İskenderun ilçesinde "huzur ve güven uygulaması" yapıldı
Türk şefler yurt dışında Türk lezzetlerini tanıtıyor
BATEM'in geliştirdiği sebze tohumları ihraç da ediliyor
Türkiye'de futbolun yanı sıra bisiklet ve kış sporlarıyla da turizmin çeşitlendirilmesi amaçlanıyor
Isparta'da kooperatif çatısı altında buluşan kadınlar keçeden ürün yapıp satıyor
Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz Adana'da çiftçilerle buluştu
Lohusa şerbeti "kaynar" geleneği Adana'daki usta öğreticiler tarafından yaşatılıyor

Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz Adana'da çiftçilerle buluştu

Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz Adana

Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz Adana'da çiftçilerle buluştu

ADANA - Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Demiröz, Adana'da çiftçilerle bir araya geldi.

Demiröz, Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Yüz Yüze 100 Çiftçi" programında çiftçilerin taleplerini dinledi.

Partisinin tarım, gıda ve hayvancılık politikalarını anlatan Demiröz, katılımcıların sorularını yanıtladı.

Demiröz, Çukurova'nın tarım alanında önemli potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Hedefimiz, üreticiyi yeniden toprağa, tüketiciyi ise güvenilir gıdaya kavuşturmaktır. Çiftçi kazanacak, tüketici korunacak, ülke ekonomisi büyüyecek. Tarım ve hayvancılık alanındaki projelerimizi gittiğimiz her yerde üreticilerimizle paylaşıyoruz." dedi.

Toplantıya, Anahtar Parti Tarım Politikaları Başkan Yardımcısı Mustafa Seyhan Topaloğlu, Anahtar Parti Adana İl Başkanı Atilla Karataş, partililer ve çiftçiler katıldı.



Yurt Dünya 16.02.2026 12:47:03 0
Anahtar Kelimeler: anahtar parti genel başkan yardımcısı demiröz adana'da çiftçilerle buluştu

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Bizim Görevimiz Halka Gerçekleri Yazmak
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

"Mesele Milletse, Devletin Yaptığı Alkışlanır!"
Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Daikin Taşkent'teki üniversite kampüsünün iklimlendirmesini sağladı

2

Antalya'da "Bir Tuş, Bir Tutku, Bir Konser" piyano resitali düzenlendi

3

Adana'da ambulans park halindeki otomobile çarptı

4

İskenderun ilçesinde "huzur ve güven uygulaması" yapıldı

5

Türk şefler yurt dışında Türk lezzetlerini tanıtıyor

6

BATEM'in geliştirdiği sebze tohumları ihraç da ediliyor

7

Türkiye'de futbolun yanı sıra bisiklet ve kış sporlarıyla da turizmin çeşitlendirilmesi amaçlanıyor

8

Isparta'da kooperatif çatısı altında buluşan kadınlar keçeden ürün yapıp satıyor

9

Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz Adana'da çiftçilerle buluştu

10

Lohusa şerbeti "kaynar" geleneği Adana'daki usta öğreticiler tarafından yaşatılıyor