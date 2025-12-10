Anamur ilçesinde 33 dairelik adliye lojmanı yapılacak

İlginizi Çekebilir

MERSİN - Mersin'in Anamur ilçesinde 33 dairelik adliye lojmanı inşa edilecek.

Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfının desteğiyle hayata geçirilen projenin sözleşmesi, Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı tarafından imzalandı.

Çatlı, yaptığı açıklamada, 33 dairelik projenin hayırlı olmasını dileyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Meslektaşlarımızın barınma sorununu Adalet Bakanı'mız Sayın Yılmaz Tunç'un kıymetli emek ve iradeleriyle tamamen çözmüş bulunmaktayız. Proje sayesinde Anamur Adliyesi, hem personeline modern yaşam imkanı sunacak hem de adalet hizmetlerinin daha etkili şekilde yürütülmesine katkı sağlayacak büyük bir kazanım elde etmiş olacak."



